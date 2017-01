26.01.2017 2,8 Millionen Menschen in Deutschland übten Ende 2015 einen medizinischen Gesundheitsberuf aus.

Das waren 47.000 mehr als Ende 2014, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. Damit stieg die Zahl der Beschäftigten in den Gesundheitsberufen mit plus 1,7 Prozent etwas schwächer als in den beiden Vorjahren. (dpa)