4,2 Millionen ökologisch gehaltene Legehennen gab es im vergangenen Jahr in Deutschland.

15.03.2017

Wegen der hohen Nachfrage der Verbraucher steigerten die Erzeuger die Zahl der Öko-Hühner um 11,7 Prozent. Damit gab es im vergangenen Jahr auf deutschen Geflügelfarmen erstmals mehr ökologisch gehaltene Hennen als Käfighühner. Das teilte das statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mit. Die Zahl der in Käfigen gehaltenen Legehennen ging hingegen um 17,3 Prozent auf 3,4 Millionen zurück. dpa (ga)