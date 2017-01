30.01.2017 90 Prozent beträgt der Marktanteil von Flixbus auf dem Fernbusmarkt, wenn man Fahrplankilometer zugrunde legt.

Das teilte das Berliner Marktforschungsinstitut Iges am Sonntag mit. 2016 hatten mehrere Firmen den Markt verlassen. Branchenführer Flixbus übernahm zudem die Rivalen Megabus und Postbus. Weil der Ertragsdruck steige, würden Fernbus-Unternehmen ihr Streckenangebot zusehends straffen. So sei die Zahl der Linien innerhalb Deutschlands in einem Jahr bis Anfang 2017 auf 246 und damit um 23 Prozent gesunken.