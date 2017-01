19.01.2017 300 Millionen Euro Jahresumsatz durch den Verkauf von Schnitttulpen erwartet die Vereinigung der Blumenzwiebelzüchter in diesem Jahr.

Die Tul­pen­sai­son, die am Sams­tag of­fi­ziell er­öff­net wird, läuft et­wa bis zum Mut­ter­tag im Mai. Vor zehn Jah­ren hat­ten die Züch­ter noch rund ei­ne Mil­li­ar­de Tul­pen im Jahr pro­du­ziert, 90 Pro­zent da­von für den Ex­port. In die­sem Jahr wer­den vor­aus­sicht­lich mehr als zwei Mil­li­ar­den Tul­pen in ei­ner Sai­son pro­du­ziert. (dpa)