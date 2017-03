639 Euro je Quadratmeter Verkaufsfläche haben Supermärkte im vergangenen Jahr für Neueinrichtung investiert.

639 Euro je Quadratmeter Verkaufsfläche haben Supermärkte im vergangenen Jahr für Neueinrichtung investiert. Innerhalb von drei Jahren hätten sich damit die Kosten um 7,8 Prozent erhöht, teilte das Fachinstitut EHI am Montag zur Ladenbaumesse Euroshop in Düsseldorf mit. Investiert werde vor allem in energiesparende Anlagen sowie in eine bessere Optik der Läden. (dpa)