93 Euro zahlten Gäste für ein Hotelzimmer ohne Frühstück und Mehrwertsteuer im vergangenen Jahr in Deutschland.

06.04.2017

Das waren 3,5 Prozent mehr als im Vorjahr, wie der Hotelverband Deutschland am Mittwoch in Berlin mitteilte. Europaweit seien die Preise deutlich geringer gestiegen - nämlich um 0,8 Prozent auf 94 Euro pro Nacht. Die Auswahl an Hotels in Deutschland wächst trotz Überkapazitäten an einigen Standorten, wie der Verband weiter mitteilte. Für die nächsten drei Jahre seien 571 Neu-, Um- und Ausbauten geplant. Die Zahl der Zimmer würde damit um gut

85 000 steigen. In den knapp 20 600 Hotels und Hotel garnis (ohne Restaurant) gibt es rund 800 000 Zimmer mit 1,47 Millionen Betten.