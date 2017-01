07.01.2017 40 Tonnen Holzkohle liefert das kubanische Unternehmen CubaExport übernächste Woche in die USA. Es ist das erste Mal seit mehr als 50 Jahren, dass ein kubanisches Unternehmen Produkte an eine Firma in den USA liefert.

CubaExport und Coabana Trading unterzeichneten einen Vertrag über den Verkauf von Holzkohle, wie die Staatszeitung "Granma" berichtete. Es ist ein weiteres Zeichen der Annäherung zwischen Kuba und den USA.

Das 1962 verhängte US-Handelsembargo gegen Kuba ist zwar weiter in Kraft. Allerdings hat der scheidende US-Präsident Barack Obama einige Ausnahmeregelungen geschaffen. Bestimmte Produkte von landwirtschaftlichen Kooperativen, etwa Kaffee, dürfen damit wieder von Kuba in die USA eingeführt werden. Die Erlaubnis gilt nicht für die wichtigsten kubanischen Exportgüter Tabak, Alkohol und Mineralien.