84 Prozent der privaten Haushalte in Deutschland besaßen Anfang 2016 mindestens einen Flachbildfernseher.

06.09.2017

Im Vergleich zum Vorjahr stieg der Ausstattungsgrad damit um drei Prozentpunkte (2015: 81 Prozent). Dies teilt das Statistische Bundesamt anlässlich der Internationalen Funkausstellung in Berlin mit. Seit Beginn der Erfassung im Jahr 2006 stieg der Ausstattungsgrad von fünf Prozent über 49 Prozent im Jahr 2011 stetig an. Fernsehapparate insgesamt - egal ob Röhren- oder Flachbildgeräte - standen in 98 Prozent der Privathaushalte.