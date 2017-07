Die Zahl der Auszubildenden in NRW auf den niedrigsten Wert seit Beginn der Erfassung im Jahr 1976 gefallen.

297219 junge Menschen befanden sich Ende 2016 in Nordrhein-Westfalen in einer dualen Ausbildung, teilte das Statistische Landesamt am Mittwoch mit.

06.07.2017

Die Zahl der Auszubildenden ist damit auf den niedrigsten Wert seit Beginn der Erfassung im Jahr 1976 gefallen. Es waren 2,1 Prozent weniger als im Jahr zuvor.