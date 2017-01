27.01.2017 1 Drittel der deutschen Kartoffelernte geht nach Schätzungen des WWF auf dem Weg vom Acker zum Teller verloren.

Verantwortlich für diese Lebensmittelverschwendung seien vor allem die Vorgaben des Handels, der "den Fokus auf die äußere Schönheit" der Knollen lege und ihre Lagerung erschwere, kritisierte der WWF am Donnerstag in Berlin. Die Umweltschützer forderten den Handel auf, seine Anforderungen an das Aussehen landwirtschaftlicher Erzeugnisse anzupassen.