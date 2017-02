67,8 Milliarden Euro betrug der Auftragseingang in der deutschen Bauindustrie im Jahr 2016.

67,8 Milliarden Euro betrug der Auftragseingang in der deutschen Bauindustrie im Jahr 2016. Das war ein Anstieg um 14,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Freitag mitteilte. Dies sei der höchste Wert seit 1996. Damals belief sich der Auftragseingang auf 72,3 Milliarden Euro.

Beflügelt worden sei das Geschäft durch die Niedrigzinsen und den Immobilienboom. Das Bauhauptgewerbe umfasst unter anderem den Bau von Häusern, Gebäuden, Straßen und Leitungen. (dpa)