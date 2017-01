24.01.2017 731 Millionen Chinesen waren im Dezember online.

Damit hat sich die Zahl der im Internet aktiven Chinesen innerhalb eines Jahres um 6,2 Prozent weiter erhöht. Das teilte das staatliche Internet-Informationszentrum (CNNIC) am Montag mit. Damit nutzen in China in etwa so viele Menschen das Internet, wie Europa Einwohner hat.

Der Anstieg um 6,2 Prozent oder 43 Millionen Menschen entspricht etwa der Einwohnerzahl Spaniens. In China leben 1,37 Milliarden Menschen. 53,2 Prozent nutzen den Zahlen zufolge das Internet. (afp)