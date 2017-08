Mehr als 350.000 Besucher aus 106 Ländern sind in diesem Jahr in die Messehallen in Köln zur "Gamescom" geströmt.

28.08.2017

Die Gamescom ging am Samstag laut Koelnmesse mit einem Besucherrekord zu Ende. Mehr als 350 000 Besucher aus 106 Ländern seien seit Dienstag in die Hallen geströmt. (dpa)