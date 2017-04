5,1 Milliarden Euro Auftragsvolumen registrierten Betriebe des Bauhauptgewerbes mit mindestens 20 Beschäftigten im Februar. Der Auftragseingang lag um 5,7 Prozent höher als im Februar 2016.

Von dpa, 26.04.2017

Ein höherer Auftragseingang in einem Februar war zuletzt 1995 mit 5,5 Milliarden Euro erreicht worden. Laut statistischem Bundesamt setzt sich damit der Bauboom in Deutschland in hohem Tempo fort. Saison-, arbeitstäglich und preisbereinigt war der Auftragseingang im Februar höher als im Vormonat und auch höher als vor Jahresfrist. Die Betriebe verzeichneten 2,0 Prozent mehr Bestellungen als im Januar. Im Vergleich zum Vorjahresmonat betrug das Plus sogar 4,8 Prozent.