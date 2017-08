19880 Apotheken gibt es in Deutschland.

22.08.2017

Das sind so wenige wie zuletzt ein Jahr vor dem Mauerfall. Damals waren es in den beiden deutschen Staaten zusammen 19 781 Apotheken. Seit Jahresende 2016 hat sich die Apothekenzahl 143 reduziert. Das ergeben Erhebungen der ABDA - Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände. Auffällig ist der Verlust an selbständigen Apothekeninhabern, deren Zahl in den ersten sechs Monaten dieses Jahres um 209 sank.