Der Absatzwert von Spirituosen wie Wodka, Korn und Likör betrug in NRW im Jahr 2015 etwa 87,9 Millionen Euro.

24.02.2017

Wie das Statistische Landesamt in Düsseldorf am Donnerstag mitteilte, waren das 4,2 Prozent weniger im Vergleich zum Vorjahr. Beim alkoholhaltigen Bier gab es einen Rückgang um 3,5 Prozent auf rund 1,4 Milliarden Euro. Im Bereich der nichtalkoholischen Getränke wurde ein Absatz von rund 1,5 Milliarden Euro erzielt. Das entspricht einem Plus von 4,4 Prozent.