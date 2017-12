Skandinavische Tradition

Bonn. Der 13. Dezember ist in Schweden traditionell der Tag des Lucia-Festes und ein Gedenktag für die heilige Lucia. An der Uni Bonn tritt anlässlich des Festes der Lucia-Chor auf.

Von general-anzeiger-bonn, 13.12.2017

"Zum Skandinavistik-Studium gehört nicht nur die Sprache, sondern auch, die Kultur hautnah zu erfahren", erläuterte Elin Behrens, die Lektorin für Schwedisch an der Universität Bonn schon 2012. Auch in diesem Jahr tritt der Lucia-Chor der Skandinavistik wieder in der Evangelischen Studierendengemeinde Bonn auf.

Der Tag wird in Schweden traditionell in Schulen, Krankenhäusern, Altenheimen und in den Familien gefeiert. Ein Foto im Sozialen Netzwerk Jodel zeigt den Chor schon am Morgen im Hörsaal.

Die heilige Lucia (Luzia) von Syrakus war Sizilianerin, übersetzt heißt ihr Name „die Leuchtende“ oder die „Lichtträgerin“. Die Legende weiß zu berichten, dass sie während der Verfolgungszeit ihren Glaubensgenossen Brot in die Verstecke brachte.

Um in der Dunkelheit den Weg besser zu finden und dennoch zum Tragen der Speisen beide Hände frei zu haben, setzte sie sich einen Lichterkranz auf den Kopf. Sie starb wohl an einem 13. Dezember. An diesem Tag wird vor allem in Schweden das vorweihnachtliche Lucia-Fest gefeiert.

Im 18. Jahrhundert machte man das Christkind zur Gastgeberin eines Schmauses, der die Weihnachtsfastenzeit einläutet. Dabei übernahm es den Namen der heiligen Lucia. Das Erscheinungsbild des Christkindes ist indes geblieben. (Mit Material von KNA)