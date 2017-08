Paläo-Künstler Joschua Knüppe zeigt im Landesmuseum in Hannover (Niedersachsen) vor einem ungefähr 200 Millionen Jahre alten versteinerten Fischsaurier (Ichthyosaurus communis) eine Illustration des Fossils.

Oberkustodin Annette Richter und Paläo-Künstler Joschua Knüppe zeigen im Landesmuseum in Hannover (Niedersachsen) den 3D-Druck eines Unterkiefers einer neu entdeckten Meeressaurier-Gattung, den Lagenanectes richterae, sowie ein Illustration dieser Gattung.

Der Unterkiefer einer neu entdeckten Meeressaurier-Gattung, der Lagenanectes richterae, liegt im Landesmuseum in Hannover (Niedersachsen).

Oberkustodin Annette Richter zeigt im Landesmuseum in Hannover (Niedersachsen) den 3D-Druck eines Unterkiefers einer neu entdeckten Meeressaurier-Gattung, den Lagenanectes richterae.

30.08.2017 Hannover. Als dritte Neuentdeckung innerhalb von wenigen Tagen hat das Landesmuseum Hannover eine neue Meeressaurier-Art präsentiert, den Lagenanectes richterae.

Paläontologen haben das bereits 1964 in Sarstedt gefundene Fossil mit modernsten Methoden untersucht und überraschend sogar als neue Gattung identifiziert.

Das acht Meter lange Tier sei einer der ursprünglichsten Vertreter der Familie der Elasmosauriden, sagte Sven Sachs, Hauptautor der jetzt im „Journal of Vertebrat Palaelontology“ veröffentlichten Studie. Der Saurier hatte einen extrem langen Hals, vier Schwimmpaddel und lebte vor rund 130 Millionen Jahren. Solche Funde aus der Unteren Kreidezeit seien in Europa sehr selten. Das Landesmuseum ließ ein Modell des Unterkiefers aus dem 3-D-Drucker erstellen, das einzigartige Merkmale aufweist: So saßen die Zähne seitlich im Kiefer.

Sachs und seine Mitautoren benannten die neue Art nach der Dinosaurier-Forscherin Annette Richter. Sie hatte als Leiterin der Naturkunde-Abteilung des Landesmuseums Hannover vor einiger Zeit zahlreiche Forschungsprojekte zu urzeitlichen Riesen angestoßen. Bereits am Montag hatte das Museum zwei Entdeckungen vermeldet. Fast zeitgleich hätten Forscher in der Sammlung sowohl einen bislang nicht erforschten Fischsaurier mit Nachwuchs im Bauch als auch eine neue Schwimmsaurier-Art entdeckt. (dpa)