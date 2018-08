Welterfolg für jungen Forscher

Bonn/Rio de Janeiro. Der 30 Jahre alte Mathematikprofessor Peter Scholze von der Universität Bonn erhält die Fields-Medaille, den weltweit renommiertesten Fachpreis seiner Disziplin. Sie gilt als „inoffizieller Nobelpreis“ der Mathematik.

Es ist ein Welterfolg für die Forschung in Deutschland und in der Region: Der junge Mathematiker Peter Scholze (30) von der Universität Bonn ist neuer Träger der weltberühmten „Fields-Medaille“. Die alle vier Jahre vergebene Auszeichnung der Internationalen Mathematischen Union (IMU) gilt als renommiertester Mathematikerpreis weltweit – als der „Nobelpreis de facto“ der Mathematik – und ist ausschließlich für Forscher unter 40 Jahren vorgesehen. Verkündet wurde die Entscheidung soeben auf dem Internationalen Mathematikerkongress ICM in Rio de Janeiro.

Erst zum zweiten Mal in der 82-jährigen Geschichte der Auszeichnung geht sie damit an einen deutschen Mathematiker. Zum ersten Mal überhaupt geht sie an einen Deutschen, der auch in Deutschland arbeitet – Professor Gerd Faltings (heute tätig am Bonner Max-Planck-Institut für Mathematik) erhielt sie 1986, wirkte damals aber an der Universität Berkeley in Kalifornien.

Peter Scholze wurde 1987 in Dresden geboren und studierte Mathematik in Bonn. Seine Doktorarbeit aus dem Jahr 2011 geriet dermaßen revolutionär, dass die Hochschule sie einer Habilitationsarbeit gleichsetzte und Scholze direkt zum Professor machte: Seit 2012 ist er Inhaber eines W3-Lehrstuhls am „Hausdorff Center for Mathematics“, dem mathematischen Exzellenzzentrum der Universität. Mit damals erst 24 Jahren war Scholze somit der jüngste W3-Professor in ganz Deutschland.

Thema seiner Bonner Dissertation (und wesentlicher Anstoß für die Vergabe der heutigen Auszeichnung) war Scholzes Entwicklung der „Perfektoiden Räume“. Sie behandeln das Grenzgebiet zwischen Zahlentheorie und Geometrie, zweier Teilbereiche der Mathematik, die noch bis Mitte des 20. Jahrhunderts als größtenteils unvereinbar galten. Scholzes Entdeckung macht es möglich, sie noch stärker als bisher miteinander zu verknüpfen und ihre Verbindungen zum Teil wesentlich einfacher darzustellen.

2016 wurde Scholzes Arbeit bereits mit dem 2,5 Millionen Euro schweren Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft geehrt. Seit Anfang Juli ist Scholze zudem einer von fünf Direktoren am Bonner Max-Planck-Institut für Mathematik (MPIM).

Die Fields-Medaille (offiziell „Internationale Medaille für herausragende Entdeckungen in der Mathematik“) wurde von dem kanadischen Mathematiker John Charles Fields initiiert und 1936 erstmals vergeben. Alle vier Jahre werden zwei bis vier junge Mathematiker ausgezeichnet – „in Anerkennung bereits getaner Arbeit [und] zugleich als Ermutigung für weitere Leistung“. Das Preisgeld beträgt derzeit 15.000 kanadische Dollar (umgerechnet rund 9800 Euro). Auch die Medaille selbst ist nicht ohne: Sie ist aus 14-karätigem Gold, misst 63,5 Millimeter im Durchmesser und ist rund 3600 Euro wert.

Weitere Berichterstattung folgt.