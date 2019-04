Nach dem Zweiten Weltkrieg vermisst

Studierende der Uni Bonn in der Universitätsbibliothek.

02.04.2019 Bonn. Die Universitäts- und Landesbibliothek Bonn (ULB) feiert die Rückkehr von über 600 Bänden, die seit der Nachkriegszeit verschollen waren. Darunter sind zahlreiche historische Exemplare von hohem ideellen und materiellen Wert.

Mehr als 600 nach dem Zweiten Weltkrieg vermisste Bücher kehren nun zurück in die Universitäts- und Landesbibliothek Bonn. Zu den kostbaren Schriften zählten mittelalterliche Handschriften und Urkunden, historische Karten sowie frühe und seltene Drucke, erklärte die Uni Bonn am Dienstag. Zurück kommen sie aus belgischem Privatbesitz. "Es ist die größte gelungene Rückführung von vermissten Büchern in der 200-jährigen Geschichte der Universitätsbibliothek", teilte die Universität mit.

Die Bände seien unter ungeklärten Umständen nach dem Zweiten Weltkrieg aus Bonn verschwunden. Eine Belgierin habe die Werke geerbt und einige dem Londoner Auktionshaus Sotheby's angeboten, das die Bibliothek kontaktierte. Die Parteien einigten sich den Angaben zufolge schnell und einvernehmlich über die Rückgabe. (epd)