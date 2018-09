Internationales Ranking

Bonn. Die Universität Bonn hat zum wiederholten Mal eine Top-Platzierung im internationalen Universitätsranking des britischen Magazins "Times Higher Education" erreicht.

Von general-anzeiger-bonn.de, 27.09.2018

Im aktuellen Universitätsranking des britischen Magazins "Times Higher Education" (THE) gehört die Universität Bonn erneut zu den Top Ten der deutschen Universitäten. Das teilte die Uni am Donnerstag mit. Unter den rund 1.250 bewerteten internationalen Institutionen belegt Bonn den 110. Platz. Für das World University Ranking wurden verschiedene Indikatoren erhoben, darunter Forschung, Lehre, Wissenstransfer und Internationalität.

Die beste deutsche Hochschule ist demnach die Ludwig-Maximilians-Universität in München, die weltweit beste Universität ist die University of Oxford, gefolgt von der University of Cambridge.