Bonn. Die Universität Bonn zählt im Shanghai-Ranking, das am Freitag veröffentlicht wurde, zu den vier besten Universitäten in Deutschland. Im globalen Vergleich kommt sie auf Platz 70.

Von general-anzeiger-bonn.de, 16.08.2019

Das Shanghai-Ranking bewertet seit 2003 Hochschulen auf der Basis verschiedener Indikatoren. Der Schwerpunkt liegt im Bereich Forschung. Berücksichtigt werden dazu unter anderem wissenschaftliche Publikationen, Zitationen, Nobelpreise und auch die Fields-Medaille. Im aktuellen Shanghai-Ranking steht die Universität Bonn auf Platz 70 hinter der Universität Heidelberg (Platz 47), der Ludwig-Maximilian-Universität ( Platz 52) und der TU München (Platz 57). Damit ist Bonn die viertbeste Universität in Deutschland. Nach Fächern geordnet, rangiert die Mathematik in Bonn weltweit auf Platz 30 und ist damit die führende deutsche Universität in diesem Fach. Dies gilt auch für die Wirtschaftswissenschaften, die weltweit auf Platz 35 steht. Die Bonner Agrarwissenschaften stehen auf Platz 46. Der Rektor der Universität Bonn, Professor Michael Hoch, sieht die Forschungsleistungen der Fächer und Fakultäten im Ranking widergespiegelt.

"Diese Platzierung" dokumentiert einmal mehr unsere internationale Sichtbarkeit als deutsche Spitzenuniversität und bestätigt unsere jüngsten Erfolge in der Exzellenzstrategie als beste deutsche Universität mit sechs Exzellenzclustern und dem Status Exzellenzuniversität", betonte Hoch. "In den kommenden Jahren möchten wir zusammen mit den Fakultäten möglichst viele Fächer in Forschung und Lehre auf internationaler Ebene so platzieren, dass wir die begabtesten Talente auf allen Karrierestufen im nationalen und internationalen Wettbewerb für Bonn gewinnen können", so der Rektor. Das sei auch für Stadt und Region von großer Bedeutung. "Unser Ziel ist es, Bonn in den nächsten Jahren zu einem der führenden Wissenschafts- und Innovationszentren in Deutschland zu entwickeln."