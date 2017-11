Was bleibt von den Hauptstadtzeiten?

Hier wurde über Jahrzehnte Politik gemacht: Sitzung des Bundestages am 5. Juni 1991 im Bonner Wasserwerk.

BONN. Zwei Lehrende der Universität Bonn haben einen Sammelband mit 19 Beiträgen auf 340 Seiten herausgegeben. Die meisten Autoren sind aus Bonn oder hatten mit der Regierungsarbeit aus Bonn heraus zu tun.

Was bleibt von Bonn, oder genauer von der Bonner Republik? Welche Entscheidungen und Ereignisse aus den vergangenen Jahren weisen in die Zukunft? Diese Fragen stellten die Herausgeber Dagmar Schulze-Heuling und Tilman Mayer 17 Autoren und sich selbst. Herausgekommen ist dabei ein Sammelband von 340 Seiten und eine Reihe anregender Gedanken zum Thema. Die Autoren hatten große Freiheiten bei der Themen- und Schwerpunktsetzung. Das sorgte für Vielfalt und für ein paar unverstellte Blicke in den Hintergrund der politischen Entwicklung.

Die meisten Autoren sind aus Bonn oder hatten mit der Regierungsarbeit aus Bonn heraus zu tun. Entsprechend nostalgisch ist der Grundton, der das Buch bisweilen durchzieht. Bonn ist nicht mehr Hauptstadt und leidet ein wenig an Phantomschmerzen. Berlin hat sich durchgesetzt und greift beharrlich nach den letzten Ministerien und Dienststellen, die es am Rhein noch gibt. Außerdem ist da die unlösbare Frage, welchen Anteil denn Bonn am Gelingen der zweiten deutschen Demokratie nach dem Krieg tatsächlich trägt?

Eine Antwort bleibt immer hypothetisch, denn Frankfurt, Kassel oder Stuttgart bekamen 1949 eben keine Chance. Der Zufall rief ein Hauptstadt-Provisorium ins Leben. Bonn nahm diese Rolle an und hatte am Ende Erfolg. Der Spagat für die Autoren ist bisweilen groß: Natürlich ist Bonn eine kleine Großstadt mit ihrem ganz eigenen Leben und doch fand hier Weltpolitik statt, am Ende die, die Bonn den Hauptstadttitel kostete.

Bisweilen durchzieht das Buch ein nostalgischer Grundton

Sammelbände liefern immer eine Mischung: Eine Reihe der Aufsätze liefert einen guten Überblick zu den wichtigen Aspekten des Bonner politischen Lebens: Wie Bonn Hauptstadt wurde. Wie Stadt, Land und Bund diese Tatsache baulich gestalten wollten und doch weitgehend scheiterten. Wie Helmut Kohl von Bonn aus regierte und warum Willy Brandt in Bonn blieb, aber für Berlin als Hauptstadt stritt. Selbst der inzwischen weitgehend bedeutungslose Ernst Moritz Arndt wird noch zweimal bemüht.

Eine Reihe der Autoren arbeitet Kontinuität und Wandel im Übergang von Bonn nach Berlin heraus. So lässt sich in Erfahrung bringen, wie der Journalismus sich beim Wechsel nach Berlin veränderte. Über manche der Fragen, die sich die Autoren vorgenommen haben, ist schlicht die Zeit hinweg gegangen. Die Hauptstadt Bonn ist längst Teil der politischen Erinnerung und kaum mehr der Gegenwart. Die Geschichte nimmt keine Rücksichten auf die Befindlich-keiten einer Stadt. Nur hartgesottene Lokalpatrioten dürfen das übersehen.

Nostalgie macht blind für die Chancen der Gegenwart

Das Buch kommt historisch und politisch daher und streift die großen, zukunftsweisenden Hinterlassenschaften der Regierungszeit nur am Rande: Die Vereinten Nationen in Bonn, jetzt mit der großen Klimakonferenz; zwei große und wirtschaftlich gesunde Konzerne und eine Vielzahl von Verbänden, Organisationen und Einrichtungen aus Hochschule, Wissenschaft, Kultur, Bildung und internationaler Politik, die ein großes Potenzial für ein Wirken über Bonn hinaus haben und bis heute einsetzen. Nostalgie wärmt das Herz, aber macht manchmal eben auch blind für die Chancen der Gegenwart. Sie haben indes auch ihren Platz in einem Aufsatz.

Entstanden ist ein interessantes, vielschichtiges Buch mit einigen Überraschungen, spannenden Innenansichten der Politik und vielen gut lesbaren Zusammenfassungen. Wer sich mit Bonns Sendung in der Welt befassen möchte, muss es zur Hand nehmen. Alle anderen können es auch mit Gewinn lesen.

Das Buch: Tilman Mayer und Dagmar Schulze-Heuling (Hg.): Über Bonn hinaus. Die ehemalige Bundeshauptstadt und ihre Rolle in der deutschen Geschichte. Nomos-Verlag Baden-Baden, 340 S., 34 Euro.