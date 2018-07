Von wkm, 09.07.2018

Das Hausdorff-Zentrum für Mathematik der Uni Bonn ermöglicht Schülern ab der zehnten Klasse vier Tage lang Einblick in das Fachgebiet. Die „Schülerwoche“ beginnt nach den Sommerferien mit einem Vortrag am Mittwoch, 5. September, und endet mit Workshops am Samstag, 8. September. Weitere Infos und Anmeldung (bis zum 16. Juli) unter www.schulportal-mathe.de.