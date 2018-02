Universität Bonn

Inhaltsverzeichnis 1. Diese Prominenten haben in Bonn studiert 2. Prominenz auch ohne wissenschaftliche Höchstleistungen 3. Von A wie Hermann Josef Abs bis W wie Bruno Wille

Literaturnobelpreisträger oder UfA-Star, Bundeskanzler oder Yankee-General, Kaiser oder Komödiant: Nicht wenige einst Immatrikulierte der Bonner Universität brachten es zu großer Bekanntheit.

Dass man es vom verwegenen Revolutionär zum veritablen Minister eines bürgerlich-demokratischen Staates bringen kann, hat nicht erst Joschka Fischer unter Beweis gestellt. Sondern schon ein Jahrhundert zuvor der Bonner Student Carl Schurz. Der junge Mann scheute keineswegs vor Gewalt zurück, um das herrschende System auf deutschem Boden zu erschüttern. Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung, bewaffneter Raub, Widerstand gegen die Staatsgewalt, Urkundenfälschung, Gefangenenbefreiung – die Liste der verübten Straftaten nahm kein Ende.

Deren Sanktionierung entzog sich der junge Mann durch Flucht ins Ausland. Erst jenseits des Atlantiks zahlten sich seine politische Haltung und sein Schaffensdrang aus: Schurz wurde Senator in Washington, Botschafter, General, Zeitungsverleger und Innenminister der Vereinigten Staaten von Amerika.

Der 1829 in Liblar (Rhein-Erft-Kreis) geborene Sohn eines Landschullehrers nahm 1847 in Bonn das Studium der Geschichte und Philologie auf. Wie intensiv er dies betrieb, ist nicht verbrieft. Wohl aber die enge Freundschaft zu seinem Professor: Johann Gottfried Kinkel, gebürtiger Oberkasseler, radikal-demokratischer Revolutionär, mit seiner Frau Johanna Gründer des Maikäferbundes und zudem Chefredakteur der Bonner Zeitung.

Diese Prominenten studierten an der Bonner Universität Foto: (c) dpa - Bildfunk Hermann Josef Abs (1901-1994), Vorstandssprecher der Deutschen Bank, Studium in Bonn 1920-1921, Wirtschaftswissenschaften und Jura

Konrad Adenauer (1876-1967), Kölner OB (Zentrum), Bundeskanzler (CDU), Studium in Bonn 1895-1897, Jura

Foto: picture-alliance/ obs Prinz Albert von Sachsen-Coburg und Gotha (1819-1861), Prinzgemahl der britischen Königin Victoria, Studium in Bonn 1837-1838, Jura

Foto: Ronald Friese Konrad Beikircher (geb. 1945), Gefängnispsychologe, Komödiant, Musiker, Autor, Studium in Bonn 1965-1970.

Foto: dpa Norbert Blüm (geb. 1935), Bundesarbeitsminister (CDU), Studium in Bonn 1961-1968, Philosophie, Germanistik, Theologie und Geschichte.

Foto: picture-alliance / dpa/dpaweb Heinrich Brüning (1885-1970), Reichskanzler der Weimarer Republik (Zentrum), Studium in Bonn 1911-1915, Volkswirtschaft

Foto: Rolf Vennenbernd/Archiv Tom Buhrow (geb. 1958), TV-Journalist ("Tagesthemen"), ARD-Auslandskorrespondent in Washington und Paris, WDR-Intendant, Studium in Bonn 1979-1984, Geschichte, Politikwissenschaften und Rheinische Landeskunde.

Foto: dpa Konrad Duden (1829-1911), Lehrer, Pionier der einheitlichen Rechtschreibung, Studium in Bonn 1846-1848, Geschichte, Germanistik, Philologie

Foto: dpa Johannes Dyba (1929-2000), Bischof von Fulda, Studium in Bonn 1953-1957, Katholische Theologie

Foto: dpa - Bildfunk Josef Frings (1887-1978), Erzbischof von Köln, Studium in Bonn 1908-1909, Katholische Theologie.

Foto: DPA Jürgen Habermas (geb. 1929), Philosoph und Soziologe, Studium in Bonn 1950-1954, Philosophie.

Foto: dpa Heinrich Heine (1797-1856), Dichter, Studium in Bonn 1819-1820, Jura

Foto: dpa Paul Heyse (1830-1914), Schriftsteller, Literaturnobelpreis 1910, Studium in Bonn 1849-1850, Kunstgeschichte und Romanistik

Foto: dpa Bernhard Hoëcker (geb. 1970), Komödiant, Studium in Bonn 1992-1999, Volkswirtschaftslehre.

Foto: dpa -Bildfunk Manfred Kanther (geb. 1939), Bundesinnenminister (CDU), Studium in Bonn 1960-1962, Jura.

Foto: Matthias Balk Klaus Kinkel (geb. 1936), Bundes- minister (Justizminister, Außenminister; FDP), Studium in Bonn 1958-1959, Jura

Foto: Jan Woitas Oskar Lafontaine (geb. 1943), Ministerpräsident Saarland (SPD), Bundes- finanzminister (SPD), Vorsitzender der Partei "Die Linke", Studium in Bonn 1962-1965, Physik und Mathematik.

Foto: dpa Otto Graf Lambsdorff (1926-2009), Bundesminister für Wirtschaft (FDP), Studium in Bonn 1947, Jura.

Foto: dpa Heinrich Lübke (1894-1972), Bundespräsident (CDU), Studium in Bonn 1914, Geodäsie.

Foto: dpa Ernst Dieter Lueg (1930-2000), TV-Journalist ("Bericht aus Bonn"), Studium in Bonn 1951-1952, Geschichte, Politik.

Foto: Bernd von Jutrczenka Friedrich Merz (geb. 1955), CDU-Politiker, Studium in Bonn 1976-1981, Jura.

Foto: ADN/dpa/dpa-tmn Karl Marx (1818-1883), Nationalökonom, Studium in Bonn 1835-1836), Jura

Foto: Kay Nietfeld Andrea Nahles (geb. 1970), Bundesministerin für Arbeit und Soziales, SPD-Fraktionsvorsitzende im Deutschen Bundestag, Studium in Bonn 1989-2000, Politik, Philosophie und Germanistik.

Foto: picture alliance / dpa Rupert Neudeck (1939-2016), Rundfunkjournalist, Gründer des Komitees Cap Anamur, Studium in Bonn 1958-1961, Theologie, Philosophie, Germanistik und Soziologie.

Foto: dpa Friedrich Nietzsche (1844-1900), Philosoph, Studium in Bonn 1864-1865, Philosophie und Evangelische Theologie.

Foto: dpa Ingrid Noll (geb. 1935), Schriftstellerin, Studium in Bonn 1954-1957, Germanistik und Kunstgeschichte.

Foto: DPA Bastian Pastewka (geb. 1972), Schauspieler und Komödiant, Studium in Bonn 1992-1994, Pädagogik, Soziologie und Germanistik.

Foto: Veranstalter Rainer Pause (geb. 1947), Kabarettist und Theatergründer ("Pantheon"), Studium in Bonn 1966, Medizin.

Foto: Archiv Luigi Pirandello (1867-1936), Schriftsteller, Literaturnobelpreis 1934, Studium in Bonn 1889-1891, Philologie.

Foto: Benjamin Westhoff Norbert Röttgen (geb. 1965), Bundesumweltminister (CDU), Studium in Bonn 1984-1989, Jura.

Foto: Caroline Seidel Rudolf Scharping (geb. 1947), Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, Bundesverteidigungsminister (SPD), Studium in Bonn 1967-1973, Politologie, Soziologie und Jura.

Foto: dpa Jürgen Schmude (geb. 1936), Bundesminister (Bildung/Wissenschaft, Justiz, Inneres; SPD), Präses der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland, Studium in Bonn 1958-1959, Jura.

Foto: dpa Robert Schuman (1886-1963), französischer Außenminister, Wegbereiter der EU, Studium in Bonn 1904, Jura.

Foto: picture-alliance/ dpa Karlheinz Stockhausen (1928-2007), Komponist, Studium in Bonn 1954-1957, Phonetik und Philologie.

Foto: Frommann Isa Vermehren (1918-2009), Kabarettistin, Filmschauspielerin, KZ-Inhaftierte, Ordensschwester, Leiterin des Sankt-Adelheid-Gymnasiums in Beuel-Pützchen, Studium in Bonn 1946-1952, Katholische Theologie, Deutsch, Englisch, Geschichte und Philosophie.

Foto: dpa Günther von Lojewski (geb. 1935), TV-Journalist ("heute-journal"), SFB-Intendant, Studium in Bonn 1955-1956, Geschichte, Germanistik und Jura.

Foto: Foto Brigitte Friedrich Dieter Wellershoff (geb. 1925), Lektor (Kiepenheuer & Witsch) und Schriftsteller, Studium in Bonn 1947-1952, Germanistik, Kunstgeschichte, Psychologie.

Foto: Maurizio Gambarini/Archiv Guido Westerwelle (1961-2016), Bundesaußenminister und Vizekanzler (FDP), Studium in Bonn 1980-1987, Jura.

Foto: Uwe Zucchi Ulrich Wickert (geb. 1942), TV-Journalist ("Tagesthemen"), Auslandskorrespondent (Washington, New York, Paris), Studium in Bonn 1963-1968, Politologie.

Foto: dpa Prinz Wilhelm von Preußen (1859-1941), später (bis 1918) der letzte deutsche Kaiser (Wilhelm II.), Studium in Bonn 1877-1879, Jura und Philosophie.

Der Professor und sein Student nahmen im Mai 1849 am Sturm auf das Siegburger Zeughaus teil. Man wollte sich dort Waffen für die Revolution beschaffen. Das ging allerdings ebenso schief wie die anschließende Beteiligung an der Revolution zur Niederschlagung der Feudalherrschaft in Baden. Als preußische Soldaten die Festung Rastatt einnehmen, wird Kinkel verhaftet und zu lebenslanger Haft verurteilt. Carl Schurz entgeht der Verhaftung in letzter Minute per abenteuerlicher Flucht durch den Abwasserkanal der Festung.

In der Nacht zum 7. November 1850 befreit der Student seinen Professor aus dem Zuchthaus Spandau. Die beiden fliehen nach Warnemünde, gelangen per Schiff in die schottische Hauptstadt Edinburgh und reisen per Bahn weiter nach London. 1852 heiratet Schurz Margarethe Meyer und wandert mit ihr in die USA aus. Seine Frau gründet dort 1856 den ersten Kindergarten der Vereinigten Staaten. Schurz engagiert sich für die Abschaffung der Sklaverei und für die Rechte der indianischen Bevölkerung.

Der erste gebürtige Deutsche im Washingtoner Senat

Präsident Abraham Lincoln macht ihn zum US-Botschafter in Spanien. Nach seiner Rückkehr dient Schurz im Bürgerkrieg in der Armee der Nordstaaten, zuletzt als Divisionskommandeur im Rang eines Generalmajors. Nach dem Sieg des Nordens ist Carl Schurz der erste gebürtige Deutsche im Washingtoner Senat – nachdem er noch schnell die republikanische Zeitung Detroit Post gegründet hat.

Auch nach seiner Amtszeit als Minister bleibt Carl Schurz politisch engagiert – gegen die zunehmend imperialistisch orientierte Außenpolitik der USA etwa in Lateinamerika oder Ostasien, gegen Korruption im Weißen Haus und für den Erhalt der Wälder. Am 14. Mai 1906 stirbt der ehemalige Bonner Student mit 77 Jahren in New York. Den Nachruf in Harper’s Weekly schreibt sein Freund Mark Twain.

Ein halbes Jahrhundert später verkörperte Hollywood-Star Edward G. Robinson den gebürtigen Rheinländer im John-Ford-Western „Cheyenne“ (1964). In New York City wurde ein Park nach Schurz benannt, in Bonn immerhin ein Reihenhaus-Sträßchen in Duisdorf.

Da wurde einem anderen ehemaligen Studenten Ehre an attraktiverer Stelle zuteil: Die Heinrich-Brüning-Straße liegt mitten im alten Regierungsviertel zwischen Tulpenfeld und Deutscher Welle. Brüning studierte in Bonn von 1911 bis 1915 Volkswirtschaft, nachdem er seit 1904 in München, Straßburg, Rostock und London schon allerlei von Jura bis Philosophie ausprobiert hatte.

Ehre, wem Ehre gebührt

So wirken die Studentenjahre des späteren katholischen Zentrumspolitikers ähnlich orientierungslos wie seine Politik als Reichskanzler von März 1930 bis Mai 1932. Wer weiß, was man sich in Bonn dabei dachte, einem der Totengräber der Weimarer Republik diese Ehre zuteil werden zu lassen. Keine Bonner Straße ist dem ehemaligen Bonner Studenten Joseph Goebbels gewidmet. Auch auf der Alumni-Ehrentafel im Universitätsmuseum fehlt der Name des späteren Propagandaministers und Nazi-Chefdemagogen aus Rheydt. Gut so. Ehre, wem Ehre gebührt.

Im Gegensatz zum ehemaligen Bonner Medizinstudenten Willi Graf, Mitglied der Widerstandsgruppe „Weiße Rose“ der Geschwister Scholl. Der 1918 in Euskirchen-Kuchenheim geborene Student wurde am 19. April 1943 wegen „Hochverrats, Wehrkraftzersetzung und Feindbegünstigung“ von Roland Freislers berüchtigtem Volksgerichtshof zum Tode verurteilt. Die Gestapo versuchte anschließend monatelang, Namen aus dem Studenten herauszupressen. Welche körperlichen und seelischen Qualen muss Willi Graf in dieser Zeit erlitten haben. Das Todesurteil wurde am 12. Oktober 1943 vollstreckt, der 25-Jährige mit dem Fallbeil enthauptet.

Den Nationalsozialismus wie durch ein Wunder überlebt haben zwei ehemalige Bonner Studentinnen und äußerst mutige Frauen, die mit ihrer Meinung zu diesem mörderischen, menschenverachtenden Regime nie hinter dem Berg gehalten haben. Elisabeth Schmitz wurde nach dem Studium der Germanistik und Geschichte Lehrerin – und als Mitglied der Bekennenden Kirche Widerstandskämpferin.

In einer Denkschrift hatte sie schon 1935 zutreffend prognostiziert, was mit dem Nationalsozialismus auf die Juden zukomme. Ihre Denkschrift schickte sie an 200 prominente Mitglieder der Evangelischen Kirche. Ihr Ziel: die Kirche zum öffentlichen Protest gegen die Judenverfolgung zu bewegen. Tatkräftig half sie jüdischen Mitbürgern. So nahm Elisabeth Schmitz die jüdische Ärztin Martha Kassel, die 1933 ihre Praxis und damit ihre Existenz verlor, bis zu deren Emigration im Dezember 1938 bei sich auf.

Das Konzentrationslager überlebt

Isa Vermehren, aufgewachsen in Lübeck, flog im Frühjahr 1933 vom Gymnasium, weil die Schülerin sich weigerte, die Hakenkreuzfahne zu grüßen. In Berlin holte sie das Abitur an der Abendschule nach, machte als Filmschauspielerin bei der UfA Karriere und gehörte dem Ensem-ble der „Katakombe“ an, Werner Fincks Kabarett. Auf der Bühne sang die junge Frau öffentlich gegen das NS-Regime an. Nachdem einer ihrer Brüder, der Diplomat Erich Vermehren, 1944 zu den Briten übergelaufen war, wurde Isa mit den Eltern und ihrem Bruder Michael verhaftet und im Zuge der „Sippenhaft“ interniert. Sie überlebte die Konzentrationslager Ravensbrück, Buchenwald und Dachau.

Nach dem Krieg studierte sie in Bonn Deutsch, Englisch, Geschichte, Philosophie und Katholische Theologie. Am 15. September 1951 trat sie in das Herz-Jesu-Kloster St. Adelheid der Kongregation der Schwestern vom Heiligsten Herzen Jesu in Pützchen ein. Die Ordensoberen erkannten das Talent der Nonne, auch anspruchsvolle Stoffe lebendig zu vermitteln. Sie durfte unterrichten und wurde 1961 mit der Leitung des Sankt-Adelheid-Gymnasiums in Pützchen betraut. Einem bundesweiten Publikum bekannt wurde Isa Vermehren, als sie von 1983 bis 1995 in der ARD „Das Wort zum Sonntag“ sprach.