Interview mit Christian Patermann

31.01.2017 Bonn. An Fördergelder der EU zu kommen ist nicht ganz einfach, obwohl diese in Massen vorhanden sind. Über die Prozesse dahinter, Anforderungen an die Wissenschaft und die Finanzierung der Fördergelder sprach Christian Patermann mit Ute Warkalla.

Herr Patermann, Sie haben über lange Jahre die europäische Forschungsförderung geprägt. Wie hat sich die Förderlandschaft national und international verändert?

Christian Patermann: Die Förderlandschaft hat sich gewaltig entwickelt und deshalb auch verändert. Hatten wir vor 15 oder knapp 20 Jahren vielleicht einige hundert Millionen Euro – damals noch in der Verrechnungseinheit ECU – zur Verfügung, so steht heute im Europäischen Forschungsrahmenprogramm „Horizon 2020“ ein Etat von über 80 Milliarden Euro für die mittlerweile auf sieben Jahre angelegte Förderperiode von 2014 bis 2020 für Forschung, Technologie und Innovation zur Verfügung. Das ist kein Pappenstiel, wenn man bedenkt, dass diese Mittel in der Regel flankiert werden von weiteren Zahlungen der Mitgliedsstaaten und Beiträgen aus Unternehmen, so dass wir letztlich auf ein zwei- bis dreifaches Finanzvolumen kommen.

Da stellt sich die Frage nach der jeweiligen Schwerpunktsetzung. Wie laufen diese Entscheidungsprozesse ab?

Patermann: Man muss zunächst unterscheiden zwischen den thematischen und den Budgetverhandlungen. Die jetzige Förderperiode geht bis 2020. Spätestens im kommenden Jahr wird intensiv über die Prioritäten und den Finanzierungsrahmen für die Phase nach 2020 diskutiert. Die europäischen Forschungsprogramme konzentrieren sich immer auf die mittel- und langfristige Entwicklung und auf die Förderung von Projekten, bei denen durch die Zusammenarbeit von internationalen Forschergruppen ein Mehrwert erreicht wird. Die Entscheidung darüber, welche Bereiche gefördert werden, ist sehr komplex – kein Wunder bei noch 28, teils sehr divergierenden staatlichen Interessen. Da die Manpower in der Generaldirektion Forschung und auch bei den Projektträgern vergleichsweise gering ist, ist man dort auf externe Expertise und Inputs aus den Mitgliedsstaaten, den dortigen Wissenschaftseinrichtungen und der Wirtschaft angewiesen.

Wie funktioniert dieser Input?

Patermann: Die Kommission richtet schon sehr frühzeitig Beratungsgruppen ein, die sich – manchmal auf Vorschlag einzelner Mitgliedsstaaten, oft aufgrund eigener Recherchen – Experten aussuchen, die aus der Grundlagenforschung, Konzernen, aus kleinen- und mittelständischen Unternehmen sowie Forschungseinrichtungen kommen. Diese Experten werden dann persönlich aufgrund ihrer Bekanntheit und Expertise gebeten, ehrenamtlich in den Vorbereitungsausschüssen für die einzelnen Programme mitzuarbeiten. Daneben geben die Mitgliedsstaaten und viele Forschungseinrichtungen und -verbände, Firmen und NGO’s zusätzliche inhaltliche Empfehlungen zu den künftigen Forschungsschwerpunkten ab, die sehr willkommen sind. Und schließlich hat auch das Parlament mitzureden, also kein einfaches Verfahren.

Wie wird die Finanzierung geregelt?

Patermann: Im Forschungs- und Technologiebereich richtet sich die Finanzierung – wie sonst auch – nach dem Schlüssel des Brutto-sozialprodukts. Der variiert, ist aber für Deutschland in den letzten Jahren kontinuierlich gesunken, weil weitere Länder in die EU aufgenommen wurden. Momentan zahlen die Deutschen knapp ein Fünftel des Etats für Wissenschaft und Forschung. Es gibt keinen festgelegten Rückfluss der Gelder nach dem Prinzip, wer ein Fünftel zahlt, bekommt auch ein Fünftel aus dem Topf. Es wird nach dem Prinzip des Wettbewerbs gearbeitet. In der Regel konkurrieren internationale Forschungsverbünde oder Konsortien. Trotzdem wird manchmal eine Differenzierung vorgenommen aufgrund der Probleme, die man behandelt sehen möchte. So macht es Sinn, bei Fragestellungen zum Küstenschutz die jeweilige Region mit ihren speziellen Problemen einzugrenzen. Eine Sonderstellung nimmt die Grundlagenforschung ein. In diesem Bereich vergibt der Europäische Forschungsrat (ERC) Mittel zur Exzellenzförderung an einzelne Forscher, die sich mit einem als äußerst wichtig erachteten Grundlagenthema, mittlerweile auch als Pionierforschung bezeichnet, befassen. Die Bonner Universität zählt übrigens, was das Einwerben dieser Mittel angeht, zu den erfolgreichsten in NRW.

Die Beantragung von Fördergeldern ist nicht so ganz einfach. Droht da nicht Forschung in Bürokratie zu ersticken?

Patermann: Die Komplexität in der Antragstellung, das Begreifen der Förderinstrumente hat mittlerweile eine Dimension erreicht, die es fast unmöglich macht, ohne Hilfe von Beratern – teils externen Dienstleistern – einen Antrag zu stellen. Das ist nicht gut! Jeder Kommissar hat zu Beginn seiner Amtszeit gesagt, es muss alles einfacher werden. Das Gegenteil ist nach Ansicht vieler leider der Fall. Allerdings ist es nicht immer einfach, einen komplexen Sachverhalt einfach zu gestalten. Das liegt auch daran, dass die Disziplinen sich immer stärker miteinander vermischen, die Biologie mit der digitalen Welt, die Landwirtschaft mit der Raumfahrttechnik und so weiter. Die Integration der unterschiedlichen Wissensströme wird bleiben, sich verstärken und daraus werden neue, bessere und nachhaltige Produkte entstehen. Wir müssen uns deshalb auch Gedanken machen, inwieweit die bisherigen Ausbildungswege an den Hochschulen zeitgemäß sind. Die Bürokratisierung rechtzeitig zurückzustutzen, ohne die Vorteile der Integration der verschiedenen Disziplinen, der individuellen Exzellenz aufzugeben, ist eine ganz wichtige Zukunftsaufgabe. (Ute Warkalla)