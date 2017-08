Abbrecherquote

11.08.2017 Düsseldorf. In NRW ist in den vergangenen fünf Jahren die Zahl der Schüler deutlich gestiegen, die nach der Erprobungsstufe das Gymnasium verlassen.

2016 wechselten nach Angaben des Schulministeriums 2773 Jungen und Mädchen nach Klasse 6 in eine andere Schulform, rund 27 Prozent mehr als fünf Jahre zuvor. Zugleich sank die Gesamtzahl der Schüler - die Wechslerquote stieg von 3,3 auf 4,5 Prozent. Die meisten der Wechsler wurden zugleich in die siebte Klasse versetzt; nur 2,5 Prozent sind Sitzenbleiber.

Vor 2011 waren die Zahlen deutlich gefallen, sodass inzwischen wieder ungefähr der Stand von vor zehn Jahren erreicht ist. Der neuerliche Anstieg fällt zusammen mit der Abschaffung der verbindlichen Grundschulgutachten durch Rot-Grün 2010. Seither entscheiden in letzter Instanz die Eltern, welche Schule ihr Kind besucht.

Das Schulgesetz formuliert als Ziel, während der Erprobungsstufe, also in den Klassen 5 und 6, "die Entscheidung über die Eignung der Schüler für die gewählte Schulform sicherer zu machen". In Klasse 6 gehen noch alle Schüler ohne Versetzung über. Erst danach besteht also die erste echte Gelegenheit zu einer Zwischenbilanz. Die Entscheidung über den Wechsel eines Schülers liegt bei der Klassenkonferenz, also den unterrichtenden Lehrern.

Der weitaus größte Teil derer, die das Gymnasium dann verlassen, wechselt an die Realschule - in unserer Region gut 70 Prozent. 19 Prozent wechseln zur Gesamt-, knapp neun Prozent zur Sekundarschule, weniger als zwei Prozent an die Hauptschule.

Der Trend zur Realschule ist in den Großstädten noch stärker - in den 25 größten Städten des Landes wechseln sogar 81 Prozent in diese Schulform. (Frank Vollmer)