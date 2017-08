Selfie bis postfaktisch

07.08.2017 Berlin. Die Duden-Redaktion hat das Nachschlagewerk für die neue Auflage um 5000 Wörter erweitert. Deutlich schlägt sich die politische Debatte der vergangenen Jahre nieder, mit Neuaufnahmen wie Flüchtlingskrise, Fake News und postfaktisch.

„Noch weiter verbreitet als Hasskriminalität: kriminelle Schreibweise.“ „Überhaupt nicht sexy: wenn Sie tindern falsch schreiben.“ Mit einer Reihe von Werbesprüchen wie diesen weist der Duden in der nächsten Zeit auf seine um 5000 Stichwörter erweiterte Neuauflage hin. Die erscheint an diesem Mittwoch.

Der Tonfall der Kampagne gibt den Kurs vor: Der Duden will weg vom Image des angestaubten Nachschlagewerks und auch Spaß an Sprache vermitteln. „Wir möchten zeigen, was man mit Sprache alles machen kann - eben nicht nur relativ dröge Wörterbücher“, sagt Redaktionsleiterin Kathrin Kunkel-Razum der Deutschen Presse-Agentur vor dem Verkaufsstart der 27. Auflage an diesem Mittwoch.

Eine Auswahl der neuen Wörter ZEITGESCHICHTLICHES Flüchtlingskrise Lügenpresse Volksverräter Willkommenskultur postfaktisch Hasskriminalität Schmähgedicht Fake News Drohnenangriff Kopftuchstreit Brexit Jobaussicht queer (einer anderen als der heterosexuellen Geschlechtsidentität zugehörig) Flexitarier Wutbürgerin (männliche Fassung war bereits enthalten)

TECHNOLOGISCHES Selfie Selfiestick Instagram Snapchat Tablet Social Bot (Computerprogramm, das wie ein Mitglied eines Sozialen Netzwerks agiert) pixelig Datenbrille Emoji (Piktogramm, das auf Gefühlslagen, Gegenstände oder Lebewesen verweist) Filterblase liken Cyberkrieg facebooken entfreunden

MODISCHES Undercut Work-Life-Balance Low Carb Hoodie Urban Gardening Roadtrip Hygge (Gemütlichkeit, Heimeligkeit als Lebensprinzip) Jumpsuit

UMGANGSSPRACHLICHES Kopfkino verpeilen rumeiern abgezockt futschikato Tüddelkram (Unwichtiges) runterwürgen Honk (Dummkopf, Idiot) Ramschniveau (geringe Vertrauenswürdigkeit, etwa eines Wertpapiers)



Viele weitere Wörter sind englischen Ursprungs, darunter Selfie, Instagram und Tablet. „Es ist einfach Fakt, dass viele Dinge in unser Leben treten, die aus dem englisch-amerikanischen Raum kommen, wenn man zum Beispiel an technische Entwicklungen denkt“, so die Redaktionsleiterin.

Die Neuauflage berlinert jetzt auch: Die Begriffe „Späti“ (kurz für Spätkauf) und „ick/icke“ wurden neu aufgenommen. Der Duden wächst seit Jahrzehnten und enthält nun 145.000 Stichwörter, die Urfassung von 1880 hatte 27.000. Weggefallen ist eine geringe Zahl eingedeutschter Schreibweisen, die sich nicht durchgesetzt haben. Statt Majonäse ist jetzt zum Beispiel nur noch Mayonnaise zulässig. Die vergangene Ausgabe erschien 2013. (dpa)