Auswirkungen des Streiks

Bedienstete der Bahn nehmen vor dem Bahnhof in Duisburg an einem Warnstreik der Gewerkschaft EVG teil. (Archivfoto)

Fahrgäste der Deutschen Bahn müssen am Montagmorgen, wie hier in Köln, bundesweit mit Zugausfällen und Verspätungen rechnen.

10.12.2018 Düsseldorf/Berlin. Wegen des Warnstreiks ist der Zugverkehr bei der Deutschen Bahn in NRW komplett eingestellt worden. Der Fernverkehr steht deutschlandweit still.

Die Warnstreiks bei der Deutschen Bahn treffen die Pendler in Nordrhein-Westfalen mit voller Wucht. In NRW wurde der komplette Zugverkehr der Deutschen Bahn eingestellt, wie die Bahn am Montagmorgen mitteilte. Sowohl bei Regionalverkehr wie auch bei den Fernzügen ging nichts mehr. Es würden mehr als zwei Dutzend Stellwerke bestreikt, sagte NRW-Bahnsprecher Dirk Pohlmann am Montagmorgen der dpa. „Das hat dann natürlich massive Folgen für alle.“

In Nordrhein-Westfalen sind Hunderttausende Pendler im Berufsverkehr auf die Bahn angewiesen. Rund 2,4 Millionen Menschen verkehren täglich in NRW auf der Schiene, die meisten davon im riesigen Ballungsraum zwischen Rhein und Ruhr.

Während auch die Mittelrheinbahn nicht mehr fuhr, sind vereinzelt Züge in NRW auf der Strecke. Der nagelneue Rhein-Ruhr-Express (RRX) konnte nur das kleine Stück zwischen Warburg in Westfalen und dem hessischen Kassel fahren. Im Einsatz waren wie geplant unter anderem die Linie RB 40 von Essen nach Hagen und die RB 46 von Gelsenkirchen nach Bochum. Auch der RE 16 zwischen Essen und Iserlohn war unterwegs.

Der RRX war am Montag zum ersten Mal an einem Werktag im Einsatz - wenngleich deutlich eingeschränkt. Am Sonntag war die Jungfernfahrt der Linie erfolgreich am Ziel angekommen. Abellio will insgesamt 15 neue Züge auf der Linie RE11 zwischen Düsseldorf und Kassel einsetzen.

Das Ende des folgenreichen Ausstandes war nach Gewerkschaftsangaben bis 09.00 Uhr geplant. Darüber hinaus werde es aber während des gesamten Tages zu massiven Einschränkungen im Fernverkehr und auch auf den Regionalstrecken kommen, teilte die Bahn mit. Bayern war von dem Streik zunächst besonders betroffen. Dort fuhr bereits am frühen Morgen so gut wie kein Zug mehr.

Weil etliche Pendler auf das Auto umstiegen, sorgte der Warnstreik auch auf den Autobahnen für lange Staus. "Die klassischen Pendlerstrecken in Richtung der Großstädte sind jetzt besonders voll", sagte ein Sprecher von Straßen.NRW am Morgen.

Die Bahn empfahl Reisenden dringend, ihre Reisen auf den Dienstag zu verschieben. Alle Tickets behielten ihre Gültigkeit, Zugbindungen seien aufgehoben - auch für den Dienstag. Die Tickets im Fernverkehr bleiben demnach bis einschließlich Sonntag gültig.

Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) will im Tarifkonflikt mit der Bahn ihre Forderungen für die rund 160 000 Beschäftigte durchsetzen. Am Samstag waren die Tarifparteien in Hannover ohne Ergebnis auseinandergegangen. Bei der Lohnerhöhung war der Konzern der Gewerkschaft aus deren Sicht nicht weit genug entgegengekommen. (dpa)