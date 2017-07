Sozialabgaben in Deutschland

Berlin. Eine Prognos-Studie im Auftrag der Arbeitgeber sieht wegen steigender Sozialbeiträge viele Arbeitsplätze auf dem Spiel stehen. Zuwanderer entlasten das System.

Von Birgit Marschall, 26.07.2017

Deutlich steigende Sozialabgaben in den Jahren bis 2040 bedrohen nach einer von den Arbeitgebern vorgelegten neuen Studie Hunderttausende Arbeitsplätze in Deutschland. Da die Bevölkerung rapide altern werde, müssten die Ausgaben der Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung deutlich steigen. Ohne politische Eingriffe dürften die Beitragssätze für alle Zweige der Sozialversicherung zusammen von derzeit 39,95 Prozent des Bruttolohns allein wegen dieses Alterungseffekts bis 2040 auf 48,8 Prozent steigen, heißt es in der Studie des Baseler Prognos-Instituts. Da aber die Parteien in ihren Wahlprogrammen sogar weitere Leistungsverbesserungen versprächen, drohe ein noch höherer Beitragsanstieg auf bis zu 55,5 Prozent. Das würde dann knapp 600 000 Jobs im Vergleich zum Stand heute kosten.

Zentrales politisches Thema

Die Entwicklung der Sozialabgaben wird in der Tat eines der zentralen politischen Themen der Zukunft sein müssen. Denn die Rentenreformen der vergangenen Jahre sorgen bisher lediglich dafür, dass Beitragssätze und Rentenniveau bis 2030 halbwegs stabilisiert werden. Für die Zeit danach müssen politische Lösungen erst noch gefunden werden. Für die Krankenversicherung gibt es so gut wie keine kostenbegrenzenden Maßnahmen. Die Arbeitgeber sehen hier eine größere Zeitbombe als bei der Rente.

Ein Beitragspunkt kostet 90000 Arbeitsplätze

Jeder zusätzliche Beitragspunkt koste bis zum Jahr 2040 rechnerisch etwa 90 000 Arbeitsplätze im Vergleich zum Stand heute, weil steigende Sozialbeiträge die Arbeitskosten erhöhten und die Einstellungsbereitschaft der Arbeitgeber verringerten, so das Prognos-Institut. Dieser Zusammenhang gelte auch in Zeiten des Fachkräftemangels weiter. Würde die Politik die Beitragssätze konstant halten können, gäbe es 2040 rund 400 000 Arbeitsplätze mehr. Die Arbeitgeber, die etwas weniger als die Hälfte der Beitragslast schultern, lehnten auch die von SPD, Grünen und Linken geforderte Wiedereinführung der paritätischen Finanzierung der Krankenversicherung ab.

Wahlprogramme ignorieren Kostendynamik

Der Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände (BDA), Steffen Kampeter, warnte vor den Wahlprogrammen der Parteien. Diese ignorierten die hohe Kostendynamik in der Sozialversicherung. Fast alle Parteien versprächen noch mehr Leistungen, so wolle etwa die SPD das Rentenniveau auf einem höher als bisher geplanten Stand von 48 Prozent einfrieren, die CSU höhere Mütterrenten aus den Beiträgen finanzieren. „Wir halten weiterhin eine Obergrenze von 40 Prozent bei dem Lohnnebenkosten für notwendig und richtig“, sagte Kampeter. Er warb für einen neuen gesellschaftlichen Konsens über die Maßnahmen, die getroffen werden müssten, um diese Obergrenze zu halten. „Die weitaus größere Dynamik liegt nicht bei der Rente, sondern beim dynamisch steigenden Ausgabepotenzial in der gesetzlichen Krankenversicherung“, sagte Kampeter. Die nächste Bundesregierung dürfe nicht nur über die Rente reden, sondern müsse alle Zweige der Sozialversicherung ins Auge nehmen.

Mehrere Lösungswege

Um die Beitragsdynamik zu bremsen, sind mehrere Lösungswege denkbar. Das Prognos-Institut unterstellt in seiner Studie zwei mögliche Wege: Die Regierung könnte die Steuerzuschüsse für die Zweige der Sozialversicherung erhöhen oder deren Ausgaben kürzen. Was die Auswirkungen auf Arbeitsplätze angehe, sei es letztlich unerheblich, welchen Weg die Regierung nehme, so das Institut. Die Effekte blieben gleich. Allerdings führten Ausgabenkürzungen zu einem erheblich höheren Wirtschaftswachstum als höhere Steuern und Steuerzuschüsse für die Sozialversicherung.

Entlastung durch Zuwanderung

Positiv auf die Sozialversicherung wirkt nach neuen Daten der Rentenversicherung die Zuwanderung: Die Zahl der Beitragszahler mit einem ausländischen Pass ist demnach zwischen 2008 und 2015 um 53 Prozent oder 1,7 Millionen gestiegen. Aus den EU-Mitgliedsländern habe sich die Zahl der Beitragszahler sogar von einer auf zwei Millionen verdoppelt.