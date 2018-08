800 Jobs auf der Kippe

Berlin/Aurich. Weniger Windkraftwerke als früher werden hierzulande neu gebaut. Weil das den Anstieg des Strompreises inzwischen gebremst habe, wertet es Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) als Erfolg. Doch mittlerweile zeigen sich auch negative Begleiterscheinungen.

Von Hannes Koch, 03.08.2018

Über 800 Arbeitsplätze sollen demnächst wegfallen, erklärte der Windanlagen-Bauer Enercon am Donnerstag. Als Grund gibt das Unternehmen in Aurich „fehlendes Auftragsvolumen am Heimatmarkt“ an.

Enercon ist einer der größten einheimischen Produzenten von Windrädern. Nun würden „Arbeitsplätze in eigenen Unternehmen“ gestrichen, sagte Heiko Messerschmidt, Sprecher der Gewerkschaft IG Metall Küste in Hamburg. Betroffen sind Gesellschaften wie WEC Turmbau Emden, WEC Turmbau Magdeburg und Aero Ems GmbH. Der Windrad-Hersteller will sich zukünftig stärker auf internationale Märkte konzentrieren. Unter anderem nennt er Frankreich, Schweden, Türkei, Südamerika und Südafrika.

Unternehmen und Gewerkschaft machen Bund verantwortlich

Einerseits kritisiert die IG Metall den „Kahlschlag auf Kosten der Beschäftigten. Das Unternehmen darf jetzt nicht versuchen, Entlassungen von Hunderten Mitarbeitern und die Schließung von Standorten innerhalb kürzester Zeit durchzuziehen“. Man bittet in diesem Zusammenhang die niedersächsische Landesregierung um Hilfe und Vermittlung. Das Verhältnis zwischen Enercon-Geschäftsführung und Gewerkschaft ist traditionell schwierig.

Gleichzeitig machen beide die Bundesregierung verantwortlich. Mit seiner Energiepolitik gefährde Altmaier „Investitionen, Standorte und Arbeitsplätze in der Windenergiebranche“, sagte Meinhard Geiken, Bezirksleiter der IG Metall Küste. Enercon mahnte „geeignete und faire Rahmenbedingungen an.“ Die grüne Bundestagsabgeordnete Julia Verlinden springt der Gewerkschaft bei und erklärt: „Hunderte wegfallende Arbeitsplätze allein in Norddeutschland sind das dramatische Ergebnis der falschen Energiepolitik dieser Bundesregierung.“

Weil ihr die Kosten für Wind- und Solarkraftwerke, die die Stromkunden bezahlen, zu stark stiegen, hat die große Koalition den Neubau begrenzt. Während dieses Jahr Windanlagen mit einer maximalen Leistung von 2800 Megawatt (MW) genehmigt werden, kamen früher pro Jahr fast 5000 Megawatt dazu. Außerdem führte die Regierung Ausschreibungen ein: Nur die billigsten Bieter dürfen bauen. Das führt zu einem harten Preiswettbewerb.

160.000 Arbeitsplätze in der Windkraftbranche

Diese Entwicklung bedroht nach Ansicht der IG Metall nun die Arbeitsplätze. Rund 2500 Stellen seien seit Anfang 2017 verloren gegangen, sagte Messerschmidt. So gab der Windanlagenhersteller Senvion auf. Genaue Gesamtzahlen für die Stellen in der Branche 2017 und 2018 existieren noch nicht.

Für 2016 nennt das Wirtschaftsministerium rund 160.000 Arbeitsplätze in der bundesdeutschen Windkraftbranche. Trotzdem fürchtet die IG Metall bereits, dass der Windindustrie dasselbe Schicksal dräut wie der Solarwirtschaft. Diese ist im globalen Wettbewerb untergegangen. Hiesige Kraftwerkshersteller gaben reihenweise auf.

Der Bundesverband Windenergie fordert Minister Altmaier nun auf, die angepeilte Sonderausschreibung für zusätzliche Windkraftwerke zügig in die Wege zu leiten. Sie würde ermöglichen, den Ausbau-Deckel von 2800 Megawatt anzuheben. Das Bundeswirtschaftsministerium lässt sich allerdings offensichtlich Zeit, was auch die SPD im Bundestag inzwischen kritisiert.