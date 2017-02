Erneuerbare Energien

KÖLN. An manchen Tagen des Jahres mussten konventionelle Kraftwerke volle Leistung bringen. Denn ein Hochdruckgebiet sorgte die letzten Wochen tagelang für Windstille.

Von RALF ARENZ, 28.02.2017

Dampfwolken über den Kühltürmen etwa in Köln-Niehl zeigen, dass die Kraftwerke der Rheinenergie gut zu tun haben. „Die Gas- und Dampfkraftwerke Niehl 2 und 3 sowie in Merkenich laufen zeitweise mit voller Leistung“, sagte eine Unternehmenssprecherin. Kein Einzelfall. Vor allem Mitte Januar bis Mitte Februar waren Kern-, Braun- und Steinkohlekraftwerke, Biogasanlagen und Gaskraftwerke nahezu im Dauereinsatz.

„Dunkelflaute“ heißt der Fachausdruck für das Phänomen. Ein im deutschen Winter typisches Hochdruckgebiet sorgte über Tage für Windstille und Nebel. Dann drehen sich Windräder, wenn überhaupt, nur träge, kaum ein Sonnenstrahl erreicht die Solarmodule auf Freiflächen oder Dächern. Und wenn es dumm läuft, bedeckt noch eine Schneeschicht die Module und verhindert selbst bei sonnigem Wetter die Stromproduktion, wie es auch beim zweitgrößten Solarpark der Rheinenergie in Hof in diesem Winter an einigen Tagen der Fall war. Gleichzeitig steigt der Bedarf in Deutschland stark an, weil es kalt ist und auch mit Strom geheizt wird.

Am 16. und 17. Januar mussten konventionelle Kraftwerke zu 90 Prozent den Strombedarf in Deutschland decken, wie auf einer Internetseite des Fraunhofer-Instituts nachzulesen ist. Das gleiche Bild zeigte sich eine Woche später.

Während des vergangenen Jahres haben die Erneuerbaren, also Kraftwerke, die Wasserkraft, Biomasse, Wind und Sonne nutzen, 34 Prozent des deutschen Stroms produziert und dabei konventionelle Kraftwerke oft aus dem Markt gedrängt. Im laufenden Jahr waren es bislang nur 31 Prozent, wobei Wasserkraftwerke gerade einmal auf einen Anteil von einem Prozent, Solaranlagen auf drei Prozent und Windkraftanlagen auf 18 Prozent kamen.

Dabei hat noch die vergangene Woche die Bilanz der Erneuerbaren kräftig aufpoliert. Da sorgten sie für fast 53 Prozent des deutschen Stroms. Allein Windkraft kam auf einen Anteil von gut 37 Prozent. In der dritten Kalenderwoche erzeugten die Erneuerbaren zusammen dagegen nur 18,6 Prozent.

In diesem Jahr sind bislang die konventionellen Kraftwerke oft gefordert, vor allem bis Mitte Februar war das so. „Wir haben in unseren Gas- und Dampfturbinen-Heizkraftwerken zeitweise alles erzeugt, was wir erzeugen konnten“, sagte eine Rheinenergie-Sprecherin.

Es gab auch attraktive Preise. Oft lagen die Strompreise an der Börse über 50 Euro für die Megawattstunde. Zu Spitzenzeiten gab es das Dreifache. 2016 lagen die Preise neun Monate dagegen unter 30 Euro. Dann sind einige konventionelle Kraftwerke nicht mehr profitabel.

Die Rheinenergie-Kraftwerke in Niehl und Merkenich produzieren Wärme für die Industrie oder für Fernwärmeheizungen und Strom in gekoppelter Erzeugung. Der Standort Merkenich hat etwa eine thermische Leistung von 285 Megawatt und eine elektrische von 197 Megawatt. Und Niehl 3 beispielsweise kann 450 Megawatt Strom produzieren und 265 Megawatt Wärme. In 15 Minuten kann die Anlage von Mindestlast auf Volllast hochgefahren werden und so schwankende Einspeisungen von Kraftwerken ausgleichen, die erneuerbare Energien nutzen.

Solange es nicht mehr Stromspeicher gibt, sind Kraftwerke, die schwankende Einspeisungen der erneuerbaren Energien schnell ausgleichen, unverzichtbar. Es müssen außerdem konventionelle Kraftwerke in Reserve gehalten werden, obwohl im Laufe des Jahres Tage kommen werden, an denen Wind- und Solarkraftwerke den Strombedarf Deutschlands allein decken, wie sie es bereits Ostern 2016 gemacht haben.

Ganz anders dürfte es dann wieder im kommenden Winter aussehen. Zumal Ende des Jahres das Atomkraftwerk Gundremmingen B im bayerischen Günzburg vom Netz gehen wird.