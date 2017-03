Entwicklung der Krankenversicherung

KÖLN. Rund 120000 Versicherte entscheiden sich für einen Wechsel in die gesetzliche Krankenversicherung. Umsich zusätzlich abzusichern wählen sie lieber Mehr Zusatzpolicen.

Von GERHARD MEYENBURG, 04.03.2017

Die Private Krankenversicherung (PKV) schöpft Hoffnung. Die Zahl der Vollversicherten ist 2016 nur noch leicht um 17 300 (0,2 Prozent) auf 8,77 Millionen gesunken. Vor allem aber hat sich die Wechselbilanz zwischen PKV und Gesetzlicher Krankenversicherung (GKV) stabilisiert. Jeweils rund 120 000 Versicherte wechselten.

Seit 2012 ist die Zahl der Vollversicherten (Ende 2011: 8,98 Millionen) rückläufig. Dazu beigetragen hat, dass die PKV mehr Versicherte an die GKV verlor, als sie umgekehrt dazugewann. 2013 etwa betrug das Defizit 37 300 Personen. Der PKV-Verband begründete den Aderlass damit, dass viele privat versicherte Selbstständige angesichts der guten Beschäftigungslage auf einen Job als versicherungspflichtiger Arbeitnehmer umsattelten. Diese Kunden waren vorher teilweise mit knapp kalkulierten Einstiegstarifen in die PKV gelockt worden. Mittlerweile sind die Angebote weitgehend vom Markt verschwunden.

Abgänge gibt es aber auch durch Todesfälle und dadurch, dass privat versicherte Kinder privat versicherter Eltern mit dem Berufseinstieg in der GKV versicherungspflichtig werden. Der Zugang zur PKV besteht hauptsächlich aus Personen, die in ein Beamten- oder Beamtenähnliches Verhältnis übernommen werden und die sich nur für den Teil der Krankheitskosten versichern müssen, den die Beihilfe nicht abdeckt. Versicherte mit Anspruch auf Beihilfe sind mit einem Anteil von fast 50 Prozent die typische Klientel der PKV. Davon profitieren Versicherer mit einem überdurchschnittlich hohen Beamtenanteil wie Debeka, Axa und HUK Coburg.

Dagegen machen gut verdienende Angestellte, die mit ihrem Gehalt die Versicherungspflichtgrenze (2017: 57 600 Euro) überschreiten und daher in die PKV wechseln dürfen, im Bestand der Branche weniger als 15 Prozent aus. Viele bleiben lieber als freiwillig Versicherte in der GKV, zumal im Hinblick auf die beitragsfreie Mitversicherung der Angehörigen. Die Zahl der freiwilligen GKV-Mitglieder hat sich seit 2011 von 4,97 Millionen auf 5,86 Millionen erhöht, die Gesamtzahl der GKV-Versicherten von 69,46 Millionen auf 71,69 Millionen. Wer sich nicht dauerhaft auf die PKV festlegen will, kann den GKV-Schutz durch private Zusatzversicherungen ergänzen. Ist man dagegen einmal in der PKV-Vollversicherung drin, kommt man so leicht nicht wieder heraus, ab dem 55.Lebensjahr im Prinzip gar nicht mehr. Damit soll verhindert werden, dass privat Versicherte, wenn es im Alter für sie teuer wird, die GKV belasten.

Seit 2011 ist die Zahl der PKV-Zusatzversicherungen von 22,5 Millionen auf 25,1 Millionen Policen gestiegen. Kunden sind überwiegend GKV-Versicherte. Beliebt sind Zahnzusatzversicherungen.