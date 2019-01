Die Google-Schwesterfirma Waymo will ihre Roboterwagen-Technologie mit der Zeit auch in Privatfahrzeuge bringen.

Lansing. Die Google-Schwesterfirma Waymo will im Südosten von Michigan eine Fabrik bauen, in der ausschließlich autonome Fahrzeuge produziert werde. Es wäre die erste Fabrik dieser Art.

Von general-anzeiger-bonn.de, 23.01.2019

Das Unternehmen Waymo, eine Schwesterfirma von Google, will in Michigan die erste Fabrik weltweit bauen, in der ausschließlich autonome Fahrzeuge produziert werden. Dies gab das Unternehmen am Dienstag in einem Blogbeitrag bekannt. Die Genehmigung für den Bau sei kürzlich erteilt worden.

Waymo entwickelt Software und Hardware für autonom fahrende Vehikel. In der Fabrik im Südosten von Michigan sollen zunächst herkömmliche Serienfahrzeuge mit der autonomen Technologie umgerüstet werden. Die Autos dafür kommen von Fiat Chrysler und Jaguar Land Rover.