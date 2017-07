Berlin. Vor dem Auto-Spitzentreffen fahren Freund und Gegner des Diesels schwere Geschütze auf. Wir erklären, was Nachrüstungen bringen können und was die Vor- und Nachteile der Dieseltechnologie sind.

Von Antje Höning und Birgit Marschall, 31.07.2017

Der Diesel ist in Verruf geraten. Und im Streit um Ausstieg, Vertuschung und Gefahren geht manches durcheinander. Ein Faktencheck.

Was ist dran an den Vorwürfen?

Das Kraftfahrtbundesamt (KBA) habe schon seit einem Jahr von Abgasmanipulationen bei Porsche gewusst und auf Betreiben der Autoindustrie Untersuchungsberichte zum Abgasskandal geschönt. Das schreibt die „Bild“-Zeitung unter Berufung auf Korrespondenz zwischen KBA und Herstellern. Das Ministerium von Alexander Dobrindt (CSU) wies den Bericht zurück. Das KBA untersteht Dobrindt. Ein Ministeriumssprecher erklärte, dass es beim Modell Porsche Macan wie auch anderen Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Abgasreinigung gegeben habe und dies im KBA-Bericht auch so ausgedrückt worden sei.

Die Industrie bietet zum Gipfel ein Software-Update für Millionen Autos an. Was bringt das?

Dazu gibt es unterschiedliche Angaben. Beim Software-Update würde die Temperatur im „Thermofenster“ gesenkt, ab der die Abgasreduzierung abgeschaltet wird. Durch das Update würden Dieselfahrzeuge 50 Prozent weniger Stickoxide ausstoßen, meint der Verband der Automobilindustrie (VDA). Andere Experten sprechen nur von einem Minus um 25 Prozent, in Städten sei der Effekt noch geringer und liege nur bei einem Minus von neun Prozent. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) und Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD) halten die Software-Updates daher für nicht ausreichend. Die Stickoxidemissionen müssten um 80 Prozent und mehr reduziert werden.

Sind die Diesel wirklich schuld an der Luftverschmutzung?

Die Industrie hat durch den Einbau von Partikelfiltern und Abgasreinigungssystemen den Ausstoß an Stickoxid und Feinstaub durchaus gesenkt. Doch mit dem SUV-Trend kamen auch immer mehr und größere Diesel auf den Markt. Klar ist, dass die Diesel-Pkw die Hauptverursacher für Feinstaub sind. Von ihnen stammen 67 Prozent der Emissionen, von den Lkw dagegen nur 22 Prozent.

Ohne Diesel hält Deutschland die Weltklimaziele 2020 nicht ein. Stimmt’s?

Klar ist: Auch der Diesel stößt das Klimagas Kohlendioxid aus, aber weniger als Benziner. Denn die Energiedichte von Diesel ist höher, Diesel-Autos verbrauchen weniger Treibstoff als Benziner, auch wenn der SUV-Trend diesen Vorteil immer kleiner werden lässt. Stefan Bratzel von der FH Bergisch Gladbach ist überzeugt: „Ein weiterer Rückgang des Dieselanteils an den Neuzulassungen würde die Erreichung der Klimaziele der deutschen Hersteller bis 2021 praktisch unmöglich machen.“

Wirtschaftsministerin Zypries sagt, Großbritannien könne leichter aus dem Diesel aussteigen. Stimmt das?

Nein, sagt Ferdinand Dudenhöffer von der Uni Duisburg-Essen. Als Begründung liefere die Ministerin das Argument, dass in England kaum noch Autos gebaut würden, Deutschland aber eine der größten Autonationen der Welt sei. Tatsächlich aber habe Großbritannien im vergangenen Jahr 1,7 Millionen Pkw produziert, darunter eine halbe Million Jaguar und eine halbe Million Nissan. „Das entspricht 30 Prozent der deutschen Pkw-Produktion.“ Trotzdem will Großbritannien ab 2040 keine Diesel- und Benzinautos mehr zulassen.

Sammelklage: Wäre sie in dieser Legislaturperiode noch umsetzbar?

Theoretisch ja, praktisch voraussichtlich nein. Eine Musterfeststellungs- oder Sammelklage wie in den USA gibt es in Deutschland bisher nicht. Dabei können sich einzelne Verbraucher den Schadenersatz-Klagen von Verbänden anschließen. Die Zahl der Prozesse würde dadurch deutlich reduziert und die Durchsetzungskraft der Verbraucherinteressen deutlich erhöht. Sollte die Union politisch grünes Licht geben, könnte das Bundeskabinett einen vorliegenden Gesetzentwurf kurzfristig beschließen. Der Bundestag könnte das Gesetz Anfang September und der Bundesrat am 22. September noch beschließen. Das soll aber wohl mehr eine Drohung in Richtung Autokonzerne sein.

Wird der Diesel steuerlich privilegiert?

Ja, die deutsche Politik subventioniert den Diesel seit Jahrzehnten. „Dieselfahrer müssen weniger Mineralöl- beziehungsweise Energiesteuer zahlen als Fahrer von Benzinern, das bedeutet von 1986 bis 2017 Subventionen von 200 Milliarden Euro“, rechnet Dudenhöffer vor. Zwar werden Diesel bei der Kfz-Steuer stärker belastet als Benziner. Doch selbst dann blieben immer noch Nettosubventionen von 140 Milliarden Euro.