Insolvenz der Air-Berlin-Tochter

Nach der überraschenden Insolvenz der Fluggesellschaft Niki wird fieberhaft nach einem Investor gesucht. Offen ist, ob Kunden Geld für gebuchte Flüge erstattet bekommen. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Von Tanja Tricarico, 15.12.2017

Die Air-Berlin-Tochter Niki bleibt nach der Pleite am Boden. Andere Airlines springen ein, um im Ausland gestrandete Kunden wieder nach Deutschland zu holen. Fast alle Kunden sollen den gezahlten Flugpreis zurückerhalten oder umgebucht werden. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Was ist passiert?

Seit Donnerstag bleiben alle 21 Maschinen der Air-Berlin-Tochter Niki am Boden. Nach der Pleite Air Berlins wollte die Lufthansa die Fluggesellschaft übernehmen. Doch der Niki-Verkauf scheiterte am Widerstand der EU-Wettbewerbshüter.

Lufthansa hätte 250 Millionen Euro für Niki gezahlt. Aus diesem Geld hätte der Insolvenzverwalter den Überbrückungskredit von 150 Millionen Euro tilgen können, den der Bund Air Berlin im Sommer zur Aufrechterhaltung des Betriebes gewährt hatte. Dessen Rückzahlung ist nun zumindest in Teilen gefährdet, wenn sich nicht doch noch ein Käufer findet.

Derzeit führt der Insolvenzverwalter Gespräche mit möglichen Investoren. Die Nachricht über die Niki-Insolvenz kam überraschend. „Es hieß immer, dass man sich um die Flüge, die über Niki laufen, keine Sorgen machen muss“, sagt Felix Methmann vom Verbraucherzentrale Bundesverband. „Offenbar will man mit der Insolvenz der Politik jetzt die Pistole auf die Brust setzen.“

Wie kommen Urlauber nun zurück nach Deutschland?

Knapp 40.000 Passagiere wollten in den kommenden zwei Wochen ihren Heimflug mit Niki antreten. Tatsächlich sind die Touristen erstmal gestrandet. Der letzte Niki-Flug landete am Mittwochabend in Wien. Seit Donnerstag ist der Flugverkehr eingestellt. Grundsätzlich müssen sich die Reisenden, die ihren Flug direkt bei Niki gebucht haben, selbst um ihre Rückreise kümmern und diese auch selbst bezahlen.

Auf der Webseite der Airline sind Fluggesellschaften aufgelistet, die bis zum 31. Dezember 2017 Reisende aus dem Ausland zurück nach Deutschland, Österreich oder in die Schweiz holen. Dazu gehören Condor, Eurowings, FlyGermania, Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss und Tuifly. Sie wollen die Passagiere zu Sonderkonditionen, zu sogenannten „rescue fares“, nach Hause befördern. Condor will die Urlauber gratis heimfliegen, wenn Plätze frei sind. Wer seinen Urlaub über einen Reiseveranstalter gebucht hat, für den ist der Anbieter zuständig.

Was geschieht mit den bereits verkauften und gebuchten Flugtickets?

Der Ferienflieger war bekannt für seine guten Flugpreise für Reisen auf die Kanaren oder nach Mallorca. Nun hebt Niki nicht mehr ab, und damit verlieren auch alle ausgestellten und bezahlten Tickets ihre Gültigkeit. Laut Insolvenzverwalter wurden rund 350.000 Einzeltickets ausgestellt, die noch nicht abgeflogen wurden. Zudem haben Reisebüros und Reiseveranstalter mehr als 400.000 Tickets gebucht.

Können Reisende auf eine Rückerstattung oder Entschädigung hoffen?

Vor allem in den vergangenen Wochen nach der Air-Berlin-Pleite hatte Niki massiv mit Billigangeboten für den kurzfristigen Winterurlaub, aber auch die Reise im kommenden Sommer geworben. Etliche Tickets wurden bereits bezahlt mit der Annahme, dass die Flüge im nächsten Jahr ohne Probleme stattfinden. Schließlich hatte Air Berlin immer wieder versichert, dass eine Insolvenz von Niki nicht angestrebt wird.

Doch viele Käufer können offenbar darauf hoffen, nicht – wie sonst häufig bei Insolvenzen – auf ihren Kosten sitzen zu bleiben. Laut einem Sprecher von Insolvenzverwalter Lucas Flöther gibt es nämlich aus dem Insolvenzverfahren der Niki-Muttergesellschaft Air Berlin ein Treuhandkonto, auf dem die Ansprüche der Tochtergesellschaft gesichert wurden. Dieses Geld werde nun verwendet, um voraussichtlich fast alle Kunden zu entschädigen.

Die Inhaber von 200.000 noch ausgestellten Einzel-Tickets bekommen den Kaufpreis demnach voll erstattet, sofern sie die Flugscheine nach dem Insolvenzantrag von Air Berlin Mitte August gebucht haben. Hinzu kommen 210.000 über Reiseveranstalter und Reisebüros gebuchte Tickets, bei denen die Veranstalter für Ersatz sorgen müssen.

Dafür sollen sich die Passagiere mit den Reiseveranstaltern in Verbindung setzen. Sie sind in der Regel über Reisesicherungsscheine abgesichert.

Was ist mit Tickets, die vor dem Air-Berlin-Insolvenzantrag gekauft wurden?

Wer ein früher gekauftes Ticket besitzt, kann sich nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens schriftlich an den Insolvenzverwalter wenden. Dieser bittet die betroffenen Fluggäste, ihre Forderung aber erst dann anzumelden, wenn sie dazu aufgefordert werden. Die Aussichten sind nicht gut, denn die Verbraucher müssen sich in die lange Reihe der Gläubiger einreihen. „Der Weg zur Rückerstattung ist langwierig“, sagt Reiserechtsexperte Felix Methmann von der Verbraucherzentrale Bundesverband. „Es ist fraglich, ob sich das lohnt.“

Wie können die Verbraucher künftig besser vor Insolvenzen geschützt werden?

Felix Methmann von der Verbraucherzentrale plädiert für eine verpflichtende Insolvenzabsicherung für Fluggesellschaften – am besten europaweit. Bei Pauschalreisen gilt dies ohnehin längst. Das bedeutet: Die Unternehmen sichern die bereits geleisteten Zahlungen der Kunden ab. Bei der Buchung erhält der Reisende dann einen Sicherungsschein.

Geht die Firma pleite, greift die Versicherung und er bekommt sein Geld zurück. „Darum sollte sich die Politik nun dringend kümmern“, sagt Methmann. Denn bereits in den kommenden Monaten könnten weitere Insolvenzen von europäischen Fluggesellschaften folgen.