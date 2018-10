Umstrittener Unkrautvernichter

Washington/San Francisco. Zwar hat das Gericht im Prozess um den Unkrautvernichter die Höhe des Schadensersatzes auf 78 Millionen Dollar reduziert. Doch der Chemiekonzern Bayer gibt sich nicht zufrieden. Denn im Kern hat das Urteil weiter Bestand.

Von Dirk Hautkapp, 23.10.2018

Als Berufungsrichterin Suzanne Bolanos vor zwei Wochen andeutet, das 289 Millionen-Dollar-Schadenserzatz-Urteil im Prozess um den Unkrautvernichter Glyphosat ganz oder teilweise in den Boden zu stampfen, machte sich beim deutschen Chemie-Konzern Bayer und seiner neuen US-Tochter Monsanto große Erleichterung breit. Nachvollziehbar. In Amerika sind rund 8700 Klagen wegen behaupteter Krebsgefahren von Glyphosat anhängig.

Kippt aber der Präzedenzfall um den 46-jährigen Hausmeister Dwayne „Lee“ Johnson, der jahrelang Monsanto-Produkte wie „Roundup“ und „Ranger Pro“ in seinem Schulbezirk nahe San Francisco benutzt hatte und seine im Endstadium stehende Lymphdrüsenkrebs-Erkrankung darauf zurückführt, „könnte dies auch für andere Klagen eine positive Signalwirkung für Bayer haben“, sagten US-Rechtsexperten dieser Zeitung.

Konzern will neues Verfahren

Die Hoffnung auf Strafverschonung bei Bayer hat sich als trügerisch erwiesen. In einer überraschenden Kehrtwende hat Suzanne Bolsanos das Urteil der Jury, die Johnson im August die Rekordsumme zusprach, in San Francisco im Kern bestätigt und Bayer die Forderung nach einem neuen Verfahren verwehrt.

Statt 289 Millionen Dollar, so Bolanos, soll Bayer dem todkranken Hausmeister 78 Millionen Dollar (knapp 68 Millionen Euro) Schadensersatz zahlen, heißt es in einem Gerichtsdokument. Ist Johnson damit bis zum 7. Dezember einverstanden, ist das Urteil damit in dieser Instanz komplett. Andernfalls werde der Prozess neu aufgerollt. Ersten Äußerungen von Johnsons Anwalt Brent Wisner ist zu entnehmen, dass sein Mandant, dem Ärzte maximal zwei Jahre Lebenszeit vorhersagen, einwilligen könnte. „Auch wenn wir glauben, dass eine Reduzierung der punitive damages (Strafzahlungen bei betrügerischem Verhalten, Anm, d. Red.) nicht angezeigt war und wir unsere Optionen wägen“, erklärte Wisner, „freuen wir uns, dass das Gericht das Urteil nicht durcheinandergebracht hat.“

Ein Bayer-Sprecher in Leverkusen erklärte dagegen: „Die Entscheidung des Gerichts, den Strafschadenersatz um mehr als 200 Millionen US-Dollar zu reduzieren, ist ein Schritt in die richtige Richtung. Bayer ist allerdings nach wie vor davon überzeugt, dass das Urteil im Widerspruch zu den im Prozess vorgelegten Beweisen steht. Bayer will trotz gegen das Urteil Berufung beim California Court of Appeal einlegen. Dahinter steht laut US-Rechtsexperten die Sorge, dass sich andernfalls bei rund 8700 weiteren Verfahren „ein milliardenschweres Prozess-Risiko für den Konzern ergeben könnte, der an der Börse bereits stark Federn lassen musste“.

Überrascht über Kehrtwende

Prozessbeobachter zeigten sich erstaunt über die Kurskorrektur Bolanos, die kürzlich nicht nur massive Zweifel an der Verhältnismäßigkeit des ursprünglich festgelegten Schadenersatzes erkennen ließ. Die Juristin stellte sich auch gegen einen zentralen Aspekt der Anwälte Johnsons. Sie hatten der Jury anhand von Monsanto-Gesprächsprotokollen darzulegen versucht, dass der in St. Louis/Misssouri ansässige Saatgut-Riese von den Krebs-Risiken bei Glyphosat seit Jahren gewusst, dieses Wissen aber (wie weiland die US-Zigarettenindustrie bei den Gefahren des Rauchens) in böswilliger Absicht verschwiegen habe. Dafür, stellte Bolanos fest, gebe es keine Beweise.

Auch Bayer bestreitet das vehehement. Das Unternehmen, das Monsanto in diesem Jahr für 54 Milliarden Euro gekauft hat, pocht darauf, dass Glyphosat laut 800 wissenschaftlichen Studien keinen Krebs verursache und von Aufsichtsorganen weltweit regelmäßig zertifiziert worden ist. Dagegen hatte die Internationale Krebsforschungsagentur der Weltgesundheitsorganisation (WHO) Glyphosat 2015 als für Menschen „wahrscheinlich krebserregend“ eingestuft.

Krebsrisiko umstritten

Ein von WHO und Welternährungsorganisation gemeinsam getragenes Gremium kam dagegen 2016 zu dem Schluss, es sei unwahrscheinlich, dass über die Nahrung aufgenommenes Glyphosat Krebs beim Menschen auslöse. Dahinter stehen unterschiedliche Fragestellungen: Die Krebsforschungsagentur fragt grundsätzlich nach Krebsrisiken – in die Kategorie „wahrscheinlich krebsrerregend“ fallen auch rotes Fleisch, sehr heiße Getränke oder die Ausübung des Friseurberufs.

Davon zu unterscheiden ist die Frage, die konkrete Glyphosatbelastung zum Beispiel in der Nahrung tatsächlich die Krebsrate erhöht – nach den entsprechenden Studien offenbar nicht. Hausmeister Johnson hatte das Glyphosat allerdings selbst in offensichtlich großen Mengen ausgebracht.