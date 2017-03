Warnung vor Smartphone-Banking

Düsseldorf.

Von MATTHIAS KORFMANN, 01.03.2017

Die Verbraucherzentrale (VZ) NRW rät dringend davon ab, Smartphones fürs Online-Banking zu nutzen. „Solche Bankgeschäfte werden zwar immer beliebter, sind aber sehr riskant“, sagte VZ-Bankjurist Markus Feck dieser Zeitung. Die Begründung: Fast kein Nutzer habe ein Anti-Viren-Programm auf seinem Smartphone, Kriminelle könnten also sensible Daten von außen abgreifen. Außerdem würden viele Geldinstitute diese Nutzung verbieten, weil hier in vielen Fällen das sichere SMS-Tan-Verfahren nicht möglich sei. Selbst eine spezielle App, wie sie die Sparkassen anbieten, sei wohl nicht ganz sicher. „Sie ist von Forschern schon einmal geknackt worden“, sagte Feck. Verbraucher müssten bedenken, dass jedes EDV-System, also auch Smartphones, angreifbar sei.

VZ-NRW-Vorstand Wolfgang Schuldzinski und der Präsident des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), Arne Schönbohm, vereinbarten am Mittwoch, künftig enger zusammenzuarbeiten, um Bürger besser vor den Gefahren von Cyberangriffen schützen zu können. Inzwischen nutzten rund 85 Prozent der Bürger das Internet, sagten sie. Auch das Banking oder das Einkaufen mit Smartphones werde immer beliebter. Schönbohm beobachtet allerdings eine bemerkenswerte „digitale Sorglosigkeit“ der Verbraucher. Schuldzinski nannte das Internet „mittelalterlich organisiert“. Überall lauerten Wegelagerer, das Ausmaß dieser modernen Form der Kriminalität sei bestürzend. Mit Cybercrime werde schon längst mehr Geld verdient als mit dem Drogenhandel.

Künftig werden immer neue Internet-Nutzungsmöglichkeiten auf schlecht abgesicherte Verbraucher treffen, warnt die Verbraucherzentrale. Vernetzte Haushaltsgeräte und intelligente Stromzähler (Smart Meter) sind nur zwei Beispiele für die zunehmende Digitalisierung des Alltags. Mit ihrer Zusammenarbeit wollen die Verbraucherschützer und das Bundesamt BSI nicht nur die Internetnutzer besser über Schutzmöglichkeiten informieren, sondern sich auch bei der Vorbereitung von Verbandsklagen gegen Hersteller austauschen. Etwa 100 solcher Klagen gegen die Betreiber sozialer Netzwerke oder Onlinehändler reichen die Verbraucherzentralen jedes Jahr ein. Zuletzt wurde gegen eine Elektrogeräte-Kette geklagt, die ein Smartphone verkaufte, das für Sicherheits-Updates ungeeignet ist.

Die Verbraucherzentrale NRW hat auf ihrem sogenannten Phishing Radar bisher 350 000 Meldungen von Internetnutzern über betrügerische E-Mails registriert. Aufgrund solcher Meldungen konnten mehr als 14 500 dubiose Seiten gesperrt werden.