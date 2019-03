Preisvergleich bei Girokonten

Bonn. Girokonten mit Pauschalpreis kosten im Schnitt 8,40 Euro im Monat. In manchen Angeboten sind Versicherungen enthalten. Das sollten Verbraucher wissen.

Von Horst Biallo, 25.03.2019

Die gute Nachricht zuerst: Verbraucher zahlen in diesem Jahr für ein klassisches Girokonto mit 4,30 Euro im Monat nicht mehr als 2018. Rechnet man noch fünf Überweisungen pro Monat und eine Girocard hinzu, kommt der durchschnittliche Kunde von Banken und Sparkassen auf knapp 70 Euro im Jahr.

Die schlechte Nachricht: Einige Geldhäuser erfinden Gebühren, die es früher nicht gab. So ist bei der Aachener Bank Geldabheben am eigenen Automaten und an denen des Service-Netzes kostenlos. Dafür verlangt sie aber 0,40 Euro für die Buchung. Eine Überweisung am SB-Terminal kostet Kunden der Bremischen Volksbank 3,00 Euro.

Da kann es sich lohnen, auf ein etwas teureres Konto zum monatlichen Pauschalpreis umzusteigen. Das kostet im Bundesdurchschnitt 8,40 Euro – ohne Kreditkarte. In diesem Preis ist aber so ziemlich alles enthalten, was ein Bankkunde braucht: sämtliche Buchungen, egal wie ausgeführt, alle Überweisungen und Daueraufträge, Online-Banking, Kontoauszüge am SB-Drucker oder im Online-Postfach sowie uneingeschränkte kostenlose Bargeldversorgung in Deutschland. Jeder Kunde muss prüfen: Addieren sich die Einzelposten des Klassikkontos über den Preis fürs Pauschalkonto? Als Faustregel gilt: Wer weder Online-Banking macht, noch die SB-Automaten nutzt, fährt mit dem All-inclusive-Konto günstiger.

Versicherung enthalten

Das gilt erst recht, wenn das Pauschalkonto günstig ist. Dies ist der Fall bei den Konten der Sparkassen aus Hilden und aus Langenfeld (beide 6,50 Euro), Bocholt (7,00 Euro) oder auch Gummersbach mit 7,50 Euro pro Monat für alle Dienstleistungen rund ums Konto.

Gerade für ältere agile Menschen lohnt eine goldene Kreditkarte, auch wenn diese nicht im Pauschalpreis enthalten ist. Denn das enthaltene Versicherungspaket kann sich sehen lassen. Der Auslandskrankenschutz gilt ohne Altersbegrenzung. Bei einigen Versicherern ist eine solche Police ab 70 gar nicht mehr zu bekommen oder nur zu astronomischen Preisen. Die Reiserücktritt-Police tritt auch dann ein, wenn man die Reise gar nicht mit der Karte bezahlt hat.

Die günstigsten Anbieter in Nordrhein-Westfalen sind hier die Städtische Sparkasse zu Schwelm, die Sparkassen Wuppertal, Essen, Mülheim und Rheine. Bei ihnen zahlt man im Monat zwischen 9,90 und 13 Euro für Konten mit eingeschlossener Kreditkarte und Versicherungspaket.

Die überregionalen Banken, bei denen meist eine Goldkarte im Pauschalkonto integriert ist, können in Preis und Leistung mit den günstigen Sparkassen sowie Volks- und Raiffeisenbanken nicht mithalten. Die Direktbanken bieten meist keine Goldkarten.

