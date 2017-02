Kommentar zu Gehältern

Bonn. Wer reich ist, wird noch reicher in Deutschland. Die Ärmeren werden abgehängt. Doch die Antwort darauf darf nicht lauten, die Sozialleistungen zu erhöhen.

Von Roland Pichler, 01.03.2017

Der wissenschaftliche Befund bestätigt spektakuläre Einzelfälle. Die Ungleichheit der Einkommen hat in Deutschland eindeutig zugenommen. Der Eindruck, dass sich die Bezüge der Topverdiener immer stärker von normalen Gehältern abkoppeln, wird durch eine neue Studie im Auftrag des Finanzministeriums bestätigt. Gleichwohl kommt es bei der Betrachtung darauf an, welches Bild sich nach der staatlichen Umverteilung ergibt. Dabei zeigt sich auch: Das deutsche Steuer- und Sozialsystem ist wirkungsvoll. Der Sozialstaat mildert in Deutschland die Unterschiede ab. Das spricht dagegen, an der Steuerschraube zu Lasten der Topverdiener zu drehen. Dies ist schon deshalb wenig ratsam, weil von einer Erhöhung des Spitzensteuersatzes auch die Personenunternehmen betroffen wären. Eine Verschlechterung der Standortbedingungen wäre kontraproduktiv.

Die jüngste Studie zeigt, dass es im unteren Einkommensbereich Probleme gibt. Die Einkommen der Haushalte, die zu den unteren zehn Prozent auf der Einkommensskala zählen, sind in den vergangenen 25 Jahren zurückgefallen. Das trägt zu dem Gefühl der Betroffenen bei, abgehängt worden zu sein. Die Antwort darauf sollte nicht darin bestehen, die Sozialleistungen zu erhöhen. Notwendig ist eine bessere Förderung und Verzahnung staatlicher Hilfen.

Korrespondentenbericht Seite 7