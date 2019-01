Kommentar zur Konjunktur

Kunden fahren auf der Rolltreppe in einer Karstadt Filiale. Die Konsumlust der Verbraucher hat die Geschäfte des deutschen Einzelhandels das neunte Jahr in Folge angetrieben.

Frankfurt. Die aktuelle Erholungsphase, die nun ins zehnte Jahr geht, läuft allmählich aus. Aber ein klarer Trend ist nicht zu erkennen, meint unsere Autorin.

Von Brigitte Scholtes, 07.01.2019

Die Daten zur Konjunktur signalisieren zu Jahresbeginn scheinbar Widersprüchliches: Die Auftragseingänge sind im November gegenüber dem Oktober geschrumpft, während die Bürger munter weiter konsumiert haben. Die Verbraucher beobachten die Wirtschaftsentwicklung, vor allem die Handelskonflikte und den Brexit zwar auch genau, das schlägt auch auf die Stimmung. Doch die gute Lage am Arbeitsmarkt, die in diesem Jahr noch anhalten dürfte, lässt sie doch ihre Zukunftssorgen zurückstellen und weiter Geld ausgeben. Denn ihre Jobs dürften auf absehbare Zeit sicher sein.

Vielleicht geben sie im neuen Jahr nicht mehr so freigebig Geld aus, aber ob dieses Mal die Stimmung sich im Geldbeutel niederschlägt, das ist zu Beginn des jungen Jahres noch Spekulation. Die Stimmung als auch das Verhalten der Verbraucher schwanken stark. Das gilt auch für die Auftragseingänge der Industrie, aus denen sich ein klarer Trend noch nicht erkennen lässt. Immerhin war es ja die Zurückhaltung in der Autoindustrie, die sich in den Sommermonaten da niedergeschlagen hat, denn weil die Autobauer Schwierigkeiten mit den neuen Abgasgrenzwerten hatten, konnten viele neue Autos nicht verkauft werden. Das hat sich im November gebessert, es werden wieder Neuwagen bestellt.

Kurzfristig also sollte man nicht zu pessimistisch sein für die Entwicklung der Wirtschaft. Klar ist aber, dass die aktuelle Erholungsphase, die nun ins zehnte Jahr geht, allmählich ausläuft. Die Sorgen um die Wirtschaftsentwicklung nehmen also zu, zumal im laufenden Jahr schwierige Themen anstehen: Wie geht es weiter mit dem Brexit? Werden sich die Handelskonflikte beilegen lassen? Ob aus diesem Umfeld Wachstumsimpulse kommen, das lässt sich noch nicht seriös vorhersagen. Vorsicht bleibt also geboten.