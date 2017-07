Kommentar zum Krankenhaus-Report

Die Krankenkasse arbeitet sich zu sehr an einem nicht ganz nachvollziehbaren Vergleich der Reha in Krankenhäusern ab. Innovative Ideen für eine bezahlbare und menschenwürdige Versorgung hat sie keine.

Von Eva Quadbeck, 19.07.2017

Für die Zukunft der Gesundheitsversorgung gibt es keine größere Herausforderung als die rasche Zunahme hochbetagter Menschen. Dank der guten medizinischen Versorgung steigt das durchschnittliche Lebensalter immer weiter an, was erfreulich ist. Doch zugleich müssen die Hochbetagten oft mit einer Vielzahl an Alterserscheinungen und Krankheiten leben. Es ist verdienstvoll, dass die Barmer mit ihrem Krankenhausreport auf eben diese Herausforderung aufmerksam macht. Leider arbeitet sich die Krankenkasse zu sehr an einem nicht ganz nachvollziehbaren Vergleich der Reha in Krankenhäusern und der von den Kassen organisierten Reha in externen Kliniken ab. Damit lässt sie die Chance verstreichen, innovative Ideen für eine bezahlbare und menschenwürdige Versorgung alter Patienten zur Diskussion zu stellen.

Bei der Versorgung mehrfach erkrankter alter Menschen gibt es viele Baustellen für die Gesundheitspolitik, Kassen, Krankenhäuser und Ärzte. Die medizinische Versorgung in Pflegeheimen ist oft so schlecht, dass Pflegeheimbewohner auch für kleine medizinische Probleme in Krankenhäuser eingewiesen werden müssen. Handlungsbedarf besteht auch bei der Versorgung in ländlichen Räumen, wo Hausbesuche von Pflegepersonal und Ärzten nur selten möglich sind. Für ältere Menschen, die noch in den eigenen vier Wänden leben, sollten sich Dienstleister im Gesundheitswesen vom Physiotherapeuten über den Pflegedienst bis zum Facharzt besser vernetzen.