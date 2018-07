19.07.2018 Frankfurt/Main. Der deutsche Aktienmarkt hat sich nach den jüngsten Kursgewinnen etwas schwer getan. Die Anleger ließen es ruhiger angehen, nachdem der Dax zuletzt den höchsten Stand seit rund einem Monat erreicht hatte.

Der deutsche Leitindex fiel nach fünf Gewinntagen in Folge um 0,48 Prozent auf 12.705,04 Punkte. Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es um 0,68 Prozent auf 26.711,01 Zähler nach unten. Der Technologiewerte-Index TecDax verlor 0,34 Prozent auf 2867,40 Punkte. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone gab ebenfalls etwas nach.

Unter den Dax-Konzernen präsentierte nach der Deutschen Bank nun auch SAP Geschäftszahlen für das zweite Quartal. Die Aktien des Software-Herstellers fielen um mehr als 2 Prozent. Börsianer waren sich zwar grundsätzlich einig, dass das Unternehmen im zweiten Quartal gut abgeschnitten habe.

Bei näherer Betrachtung fanden einige Experten jedoch auch Schwachstellen. Moniert wurde etwa eine etwas niedrigere Gewinnspanne, die mit einer höheren Gewichtung der gut laufenden Geschäfte mit Mietsoftware einhergehe.

Schwach waren auch die Papiere von Continental mit einem Abschlag von rund 1,5 Prozent. Der Experte Henning Cosman von der britischen Investmentbank HSBC zeigte sich in einer Studie enttäuscht davon, dass es bei dem Konzern nur auf eine Holding-Struktur mit drei separaten Geschäftsbereichen und nicht auf eine echte Aufspaltung hinausläuft. Seiner Einschätzung nach hätte eine vollständige Trennung einen größeren Wertvorteil mit sich gebracht.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,16 Prozent am Vortag auf 0,17 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,06 Prozent auf 141,48 Punkte. Der Bund-Future gewann 0,08 Prozent auf 162,95 Punkte. Der Euro wurde zuletzt bei 1,1583 US-Dollar gehandelt. Der Dollar kostete damit 0,8633 Euro. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,1611 Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8613 Euro gekostet. (dpa)