Steigender Umsatz in der Arzneimittelbranche

Bonn. Eine Infografik des Statistikportals Statista zeigt, dass der Umsatz mit rezeptfreien Arzneimitteln weiterhin deutlich ansteigt. Im Jahr 2017 werden die Deutschen Schätzungen zufolge 87 Millionen Euro mehr als im Vorjahr für ihre Medikamente ausgegeben.

Von Charlotte Pekel, 08.08.2017

Der Kopf schmerzt, die Nase läuft, der Magen grummelt – rezeptfreie Medikamente bieten oft zügig und einfach Abhilfe, wenn der Gang zur Apotheke schneller getan ist als der Besuch beim Arzt. Der Markt für die rezeptfreien Produkte wird auch "Over The Counter" (OTC) Pharma Markt genannt und umfasst rezeptfreie sowie frei verkäufliche Arzneimittel. Darin sind sowohl apothekenpflichtige als auch nicht-apothekenpflichtige Produkte enthalten.

Laut der Statista-Infografik sind die rezeptfreien Mittel weltweit sehr beliebt. Im laufenden Jahr steigt der Umsatz deutschlandweit auf 3,6 Milliarden Euro. Im Jahr 2016 waren es noch rund 3,5 Milliarden Euro. 2017 kommen die Deutschen damit pro Kopf im Durchschnitt auf einen Umsatz von 44,20 Euro. Damit liegen sie auf Platz zwei, hinter den USA. Dort werden ganze 60,50 Euro Umsatz pro Kopf mit den rezeptfreien Arzneimitteln erwirtschaftet. Platz drei belegt Großbritannien mit 36,80 Euro Umsatz pro Kopf.

Was den Gesamtumsatz betrifft, liegt Deutschland aber weit hinter den Märkten der USA, China, Indien und Brasilien. Mit einem Marktvolumen von rund 19 Milliarden Euro im Jahr 2017 sind die USA erneut Vorreiter.

Medikamente gegen Erkältung und Husten beliebt

Unterteilt ist der OTC-Markt in Schmerzmittel, Erkältungs- und Hustenpräparate, Verdauungsmittel, Produkte zur Hautbehandlung sowie Vitamine und Mineralien. Besonders beliebt sind in Deutschland und den USA die Mittel gegen Erkältung und Husten. In Deutschland machen sie immerhin 45 Prozent des Umsatzes aus. Schmerzmittel hingegen liegen hier nur bei einem Marktanteil von 15 Prozent. Einen deutlichen Vorsprung verzeichnen die USA beim Umsatz in den Bereichen Schmerzmittel sowie Vitamine und Mineralien.

Laut der Prognose soll der Umsatz von rezeptfreien Medikamenten weiter steigen, in Deutschland auf 3,8 Milliarden Euro im Jahr 2021. Das bedeutet, dass 2021 in Deutschland pro Kopf durchschnittlich 47,54 Euro für rezeptfreie Arzneimittel erwirtschaftet werden.