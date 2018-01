Fragen an Intel-Chef Brian Krzanich

Frankfurt. Wollte Intel-Chef Brian Krzanich mit dem Aktien-Verkauf den Wertverlust vermeiden? Der Nachweis ist aber schwierig.

Von Mischa Ehrhardt, 05.01.2018

Die Fakten sind ziemlich klar und offen: Im November hat der Intel-Chef den Großteil seiner Aktien am Unternehmen verkauft. Das Volumen der verkauften Aktien und Optionen liegt bei 39 Millionen Dollar. Behalten hat er nur noch die vertraglich vorgeschriebene Mindestmenge an Firmenanteilen.

Das pikante an diesem Vorgang ist die Tatsache, dass der Konzern – und damit auch der Konzernchef – seit vergangenem Sommer bereits wusste, dass die Chips ein massives Sicherheitsproblem haben. Seither arbeiten die Mitarbeiter bei Intel an einer Lösung des Problems. Und in einigen Tagen wollte Intel mit den erarbeiteten Lösungen an die Öffentlichkeit gehen. Es ist also klar, dass Brian Krzanich im November, dem Zeitpunkt seines Aktiendeals, sehr genau wusste, dass die Schwachstelle im Januar publik werden würde.

Formell machte er keinen Fehler

Allerdings hat er formell zumindest erst einmal keinen Fehler gemacht. Der Handel mit Firmenanteilen für leitende Mitarbeiter oder Chefs von Börsenunternehmen ist streng reguliert. Und gemäß dieser Vorgaben und Regeln hat Brian Krzanich den geplanten Aktienverkauf bei der amerikanischen Börsenaufsicht SEC angekündigt und ihr damit zur Prüfung überlassen. Es handelt sich also zunächst um die legale Form des Insiderhandels – und so etwas geschieht vergleichsweise oft. Denn Firmenchefs und Manager bekommen in großen Börsenkonzernen häufig einen Teil ihrer Vergütung in Form von Aktien. Die können sie – im Rahmen der vorgegebenen Regeln – dann auch handeln.

„Aus Sicht von Anlegern ist es gut, wenn leitende Angestellte ein materielles Eigeninteresse haben, wenn der Aktienkurs steigt“, sagt Franz-Josef Leven, stellvertretender Geschäftsführer des Deutschen Aktieninstituts. Im Fall Krzanich stellt sich nun aber die Frage, ob er willentlich und wissentlich seine Anteile im November verkauft hat, um einem Wertverlust dieser Anteile zuvorzukommen. „Dieser Nachweis ist ungeheuer schwierig zu führen“, stellt Leven fest.

Zu den Fakten, die zur Abwägung dazugehören, zählt auch, dass Intel-Aktien in den vergangenen Jahren stark an Wert hinzugewonnen hatten. Einige Börsenexperten trauen dem Aktienkurs von Intel noch weitere Steigerungen zu – der Trend wird ihrer Meinung nach also anhalten. Das wiederum spräche dafür, dass der Intel Chef sich mit dem Verkauf nur selbst geschadet hätte. Zudem sieht es aktuell noch nach einer vergleichsweise moderaten Reaktion von Anlegern an den Aktienmärkten aus: Nach Kursverlusten in der Wochenmitte nach den Nachrichten über die Sicherheitslücke hat sich der Intel-Aktienkurs am Freitag wieder erholt. „Die Frage ist, wie groß dieses Problem wirklich ist, das lässt sich aktuell noch nicht klar abschätzen“, meint Branchenanalyst Christoph Schmidt vom Vermögensverwalter Fegra Capital.

"Es bleibt ein Geschmäckle"

Sollte das Sicherheitsproblem größere Ausmaße annehmen, dann könnte es sich durchaus noch negativ auf den Aktienkurs auswirken. In diesem Fall hätte Krzanich von seinem Verkauf zum rechten Zeitpunkt durchaus profitiert. „Es bleibt ein Geschmäckle, wenn man die zeitliche Abfolge der Ereignisse ansieht“, meint Christoph Schmidt. Andererseits könnte, so meinen andere Branchenbeobachter, Intel auf lange Sicht auch von dem Sicherheitsproblem profitieren. Wenn nämlich eine bessere Generation von Chips kommt, die Unternehmen und Computerproduzenten dann einsetzen und kaufen wollen. Das käme dann auch dem Intel-Aktienkurs zu Gute.

Krzanichs Verhalten schadet dem ganzen Unternehmen

Richtig beurteilen wird man das wohl erst in Zukunft können. Jedenfalls birgt der Verdacht des Insiderhandels aber mindestens ein PR-Problem für den amerikanischen Chiphersteller. Denn auch wenn man Brian Krzanich vermutlich keinen Insiderhandel nachweisen können wird, hat er den Zeitpunkt seines Aktienverkaufes mindestens ungeschickt gewählt. „Das Risiko eines solchen Reputationsschadens sollte man als Firmenchef auf jeden Fall vermeiden“, sagt Franz-Josef Leven vom Deutschen Aktieninstitut. Denn ein solcher Verdacht werfe heute nur ein schlechtes Licht auf Brian Krzanich. In näherer Zukunft allerdings werde man sich vor allem an Intel erinnern, wenn es um den Verdacht auf Insiderhandel geht.