Zahlen des Umweltbundesamtes

Berlin. Auch wenn Verbraucher fast nur stromsparende Haushaltsgeräte kaufen, sinkt der Kohlendioxid-Ausstoß beim privaten Verbrauch nur wenig. Von der notwendigen Reduktion ist das „weit entfernt“, sagen Experten.

Von Hannes Koch, 12.12.2017

Die Bundesbürger kaufen fast nur stromsparende Haushaltsgeräte. Schon 2015 trugen knapp 90 Prozent der neuen Waschmaschinen die Bezeichnung A++ oder höher. Bei den Gefrierschränken waren es 85 Prozent und bei den Geschirrspülern drei Viertel der erworbenen Geräte. Der Umwelt-Fortschritt in den Privathaushalten scheint unaufhaltsam.

Diese Zahlen stehen in der neuen Studie "Grüne Produkte in Deutschland 2017", die das Umweltbundesamt (UBA) an diesem Dienstag offiziell veröffentlicht. Nach Einschätzung des UBA verbrauchen die modernen Haushaltsgeräte weniger Strom bei gleicher Leistung als ihre Vorgänger. Hier mache sich eine vernünftige staatliche Regulierung bemerkbar: Unter anderem die Öko-Design-Richtlinie der Europäischen Union bewirke, dass der Stromverbrauch sinke. Und die entsprechende Kennzeichnung nach Effizienzklassen erleichtere es den Verbrauchern, sparsame Geräte auszuwählen.

Allerdings ist der hohe Öko-Anteil in Küche und Bad die Ausnahme, wenn man den Konsum insgesamt betrachtet. In einzelnen Bereichen und bei bestimmten Produkten wird der Verbrauch tatsächlich nachhaltiger. Beim entscheidenden Punkt erkennen Myriam Steinemann vom Infras-Institut in Zürich und Michael Bilharz (UBA) insgesamt aber kaum Fortschritte: Der durch den privaten Konsum bewirkte Ausstoß klimaschädlicher Gase ist seit 2003 nur leicht gesunken. Während die Bundesbürger vor 14 Jahren pro Kopf und Jahr acht Tonnen Kohlendioxid (CO2) verursachten, waren es 2014 noch 7,8 Tonnen.

Von der notwendigen Reduktion ist das „weit entfernt“, schreiben die Autoren. Um das deutsche Ziel zu erreichen, den CO2-Ausstoß bis 2050 insgesamt nahe Null zu senken, müssten die Emissionen aus dem Konsum pro Jahrzehnt um etwa 25 Prozent zurückgehen. Im vorigen Jahrzehnt blieben sie aber nahezu gleich. „Ein Ansatz, der stark auf die Freiwilligkeit der Marktakteure setzt, greift viel zu kurz“, heißt es, „der Staat muss stärker eingreifen und umsteuern.“ Ihre Analyse konkretisieren die Autoren für die wichtigsten Bereiche. Wohnen, Mobilität und Ernährung sind für etwa vier Fünftel des CO2-Ausstoßes durch Konsum verantwortlich.

So ging die Klimaauswirkung durch Heizung und Stromverbrauch im Haushalt gegenüber 2004 um zehn Prozent zurück, im Vergleich zu 2007 ist aber keine Verringerung zu verzeichnen. Ein Grund: Noch immer verfeuern die meisten Heizungen in Wohngebäuden Erdöl oder Erdgas. Viele Anlagen verbrauchen zwar weniger fossilen Brennstoff, aber die beheizte Wohnfläche pro Kopf steigt. Außerdem hapert es an der Dämmung zahlreicher Gebäude. Durch poröse Wände heizt man die Straße. Dem müsse die Politik mit staatlichen Programmen entgegenwirken, appelliert das UBA.

Ein ähnlicher Widerspruch zeigt sich beim Stromverbrauch. Einerseits beziehen mehr Leute Wind- und Solarstrom. Der Anteil der Ökostromtarife am Verbrauch stieg bis 2015 auf 20 Prozent. Andererseits „verdreifachte sich der Stromverbrauch mobiler Computer zwischen 2008 und 2017.“ Das Wachstum frisst den Umweltfortschritt teilweise wieder auf. Ähnlich sieht es bei der individuellen Mobilität aus. Die meisten Fahrten werden mit benzingetriebenen Autos absolviert. „Der Anteil von öffentlichem Verkehr, Fuß- und Radverkehr lag 2014 bei 17 Prozent und damit nur unwesentlich höher als 2009“, schreiben die Autoren.

Während der Marktanteil neu zugelassener Elektro- und Hybrid-Fahrzeuge bis 2017 auf gut drei Prozent wuchs, nahm jedoch auch die Fahrleistung zu, die die Bundesbürger durchschnittlich abwickeln. Mehr Kilometer pro Jahr machen den Nachhaltigkeitszugewinn zunichte. Das Carsharing, bei dem mehrere Leute Autos teilen, bildet nach wie vor einen Nischenmarkt. Unter dem Strich seien die durch Mobilität verursachten CO2-Emissionen pro Kopf seit 2003 „praktisch unverändert“.

Im Segment der Ernährung ergibt sich ein vergleichbarer Befund. Bio-Lebensmittel haben Erfolg, ihr Marktanteil wächst, allerdings auf niedrigem Niveau.