Anteil steigt euf 15 Prozent

05.01.2017 Bonn. Mineralwasser ohne Kohlensäure wird bei den Verbrauchern in Deutschland immer beliebter. Unter allen Sorten verzeichnete dieses Produkt im vergangenen Jahr ein Plus von 10 Prozent, teilte der Verband Deutscher Mineralbrunnen auf Basis einer Hochrechnung in Bonn mit.

Sein Anteil an allen Mineralwasser-Sorten erhöhte sich auf 15 Prozent. Die Menschen in Deutschland legten großen Wert auf eine ausgewogene und natürliche Ernährung, erläuterte Geschäftsführer Udo Kremer den Trend.

Nach wie vor die meisten Abnehmer findet Mineralwasser mit wenig Kohlensäure, das auf eine Abfüllmenge von 4,9 Milliarden Litern kam, gefolgt von Sprudel mit 4,4 Milliarden Liter. Über alle Sorten hinweg erzielten die deutschen Mineralbrunnen bei Mineral- und Heilwässern ein Plus von 0,8 Prozent auf den Rekordwert von 11,3 Milliarden Litern. (dpa)