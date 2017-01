Deal zwischen VW und US-Justizministerium

08.01.2017 Washington. Der Autobauer will für zwei Milliarden Euro einen Vergleich mit der US-Justiz schließen -- am besten noch mit der alten Regierung. Denn mit Trump könnte es noch schlimmer werden für VW.

Wenige Tage vor Antritt der neuen Regierung unter Donald Trump zeichnet sich zwischen dem US-Justizministerium und Volkswagen im Skandal um rund 550 000 manipulierte Diesel-Autos eine teure Lösung ab. Wie das Wall Street Journal und die New Yorker Times aus Verhandlungskreisen erfuhren, könnte VW einem Strafverfahren wegen Betruges und Irreführung durch Zahlung einer Summe von mehr als zwei Milliarden Dollar (rund 1,9 Milliarden Euro) entgehen. Der „Deal“, üblich im amerikanischen Justizsystem, könnte bereits in der kommenden Woche unter Dach und Fach gebracht werden. Ob damit offizielle Schuldeingeständnisse einzelner VW-Manager verbunden sind, ist unklar. Andere Autokonzerne wie GM oder Toyota hatten in ähnlich gelagerten Verfahren zwar hohe Strafen bezahlt, aber nie offiziell strafrechtliches Fehlverhalten eingeräumt. VW hatte seit Wochen Interesse bekundet, den im September 2015 öffentlich gewordenen Skandal um bei der Abgasbilanz manipulierte Dieselfahrzeuge noch mit der amtierenden Obama-Regierung beizulegen. Dahinter steht die Befürchtung, dass Donald Trump den designierten neuen Justizminister Jeff Sessions anweisen könnte, noch härter gegen den Wolfsburger Konzern vorzugehen. Für VW wird die Schadensbegleichung des größten Skandals in der Firmengeschichte mit der anstehenden Einigung noch teurer. Um die Besitzer von rund 550 000 2- und 3-Liter-Diesel zu entschädigen, die Autos zu reparieren oder zurückzukaufen, hat der Konzern bisher über 18 Milliarden Euro zurückgelegt. Mit der Baustelle Justizministerium wird die Schallmauer von 20 Milliarden durchbrochen. Das Ende der Fahnenstange ist damit aber noch nicht erreicht. Weltweit sind elf Millionen Autos betroffen. Dazu drohen VW in mehreren Ländern Klagen von Anlegern, die sich betrogen fühlen. (Dirk Hautkapp)