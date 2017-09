Volkswagen-Konzern

Konzernchef Matthias Müller in Wolfsburgvor einer Wand mit dem VW-Logo.

08.09.2017 New York. Volkswagen will die interne Umstrukturierung des Konzerns weiter vorantreiben. Ein neues Team arbeite an dem Verkauf von Bereichen, die nicht mehr zum Kerngeschäft zählten.

Diese Bereiche stünden für ein Fünftel der derzeitigen Jahresumsätze, sagte VW-Chef Matthias Müller dem "Wall Street Journal". VW sei offen für Gespräche.

Gerüchte über eine Fusion mit dem Konkurrenten Fiat Chrysler bezeichnete der Manager als "Spekulation". (dpa)