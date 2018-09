Wichtige Konzern-Entscheidung

28.09.2018 Wolfsburg. Der Aufsichtsrat des Autobauers Volkswagen kommt heute zu Beratungen zusammen. Auf der ordentlichen Sitzung wird auch eine Entscheidung über die Zukunft von Audi-Chef Rupert Stadler erwartet.

Stadlers Vertrag als Mitglied des Volkswagen-Konzernvorstandes läuft Ende 2019 aus, sein Vertrag als Audi-Chef läuft noch bis 2022. Er wurde aber im Juni wegen Betrugsverdacht und Verdunkelungsgefahr im Zusammenhang mit dem Dieselskandal verhaftet.

Die Aufsichtsräte von VW und Audi entbanden ihn damals sofort von seinen Aufgaben als VW-Vorstand und Audi-Chef. Seither leitet Audi-Vertriebsvorstand Bram Schot das Unternehmen als kommissarischer Vorstandschef.

Auf der VW-Aufsichtsratssitzung dürfte es auch um weitere Schritte gegen Diesel-Fahrverbote in mehreren deutschen Städten gehen. Bis Montag will die Bundesregierung in Absprache mit Herstellern ein Maßnahmenpaket beschließen. (dpa)